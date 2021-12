(AGENPARL) – ven 17 dicembre 2021 Comune di Rimini

Rimini 17 dicembre 2021

comunicato stampa

Lunedì 20 dicembre al Teatro Galli la cerimonia di consegna del Sigismondo d’oro 2021 a ‘Rimini Autismo’ e a ‘Basta merda in mare’

Si terrà Lunedì 20 dicembre il tradizionale scambio di auguri di fine anno, nel corso del quale verranno consegnati i Sigismondo d’oro 2021 alle due associazioni civiche “Basta Merda in Mare” e “Rimini Autismo”.

L’appuntamento è in programma alle ore 17.30 al Teatro Galli e si aprirà, come da tradizione, con il saluto di fine anno del Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Terminato il saluto alla città, sarà la volta della consegna dei riconoscimenti, che quest’anno valorizzano l’impegno di cittadini e gruppi di cittadini che, su tematiche e problemi diversi, hanno contribuito in maniera fattiva a migliorare la comunità in termini ambientali, sociali, relazionali e culturali.

Per accedere alla cerimonia occorre l’esibizione obbligatoria del green pass rafforzato, come previsto dalle leggi vigenti

