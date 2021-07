(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 Lotta alla corruzione, Italia e Albania unite

Intesa di Anac con Osce e Alsai, la Corte dei Conti albanese

“Nella lotta alla corruzione è fondamentale la cooperazione fra i Paesi, lo scambio internazionale di dati e informazioni, ma anche di buone pratiche e di esempi virtuosi”. Così il presidente di Anac Giuseppe Busia ha avviato oggi un progetto di collaborazione fra Italia e Albania, favorito all’interno di una specifica azione Osce in terra albanese contro la corruzione.

“La collaborazione fra stati diversi è necessaria per promuovere maggiore trasparenza e accesso ai dati”, ha affermato l’ambasciatore Vincenzo Del Monaco, a capo della delegazione Osce in Albania, che ha promosso e ospitato l’incontro fra il presidente Busia e Arben Shehu, Presidente della Corte dei conti albanese (Alsai).

“Come abbiamo visto in questi giorni dai giornali albanesi – ha spiegato l’ambasciatore Vincenzo Del Monaco – il rischio di corruzione nei contratti pubblici è molto alto. Questo pericolo è stato compreso con responsabilità dalle autorità di Tirana, ma c’è ancora un grande lavoro da fare, e a tal riguardo la Suprema Autorità di Controllo dei Conti albanese, Alsai, può svolgere un compito cruciale nell’identificare e denunciare malefatte. Di qui l’importanza della collaborazione con l’Autorità Anticorruzione Italiana”.

Nell’esprimere soddisfazione per questa attività di cooperazione avviata fra Italia e Albania sul fronte della lotta alla corruzione, il presidente di Anac Giuseppe Busia ha incentivato lo scambio di dati e informazioni, ma soprattutto di pratiche virtuose ed efficaci. Illustrando il ruolo centrale affidato dal Pnrr ad Anac, Busia ha spiegato: “Siamo chiamati a svolgere un ruolo specifico nel Piano di Ricostruzione e Resilienza controllando la grande quantità di risorse che il nostro Paese riceverà dall’Europa vigilando sui contratti pubblici. Con il decreto Semplificazioni, abbiamo ottenuto l’incarico di gestire la Banca dati nazionale degli appalti pubblici, che contiene già 60 milioni di appalti, con l’obiettivo di raccogliere tutti i nuovi, operando un controllo incrociato dei contratti di spesa pubblica dei prossimi mesi e anni”. “Trasparenza e digitalizzazione – ha aggiunto Busia – saranno le vie per prevenire la corruzione e garantire una Pubblica Amministrazione migliore”.

“Anac sta operando – ha continuato Busia – per individuare criteri oggettivi al fine di misurare la corruzione in un Paese, utilizzando il database e incrociando i dati in tempo reale. Attraverso l’analisi dei contratti, stiamo ricavando indicatori chiari e precisi per la misurazione della corruzione, non basati sulla percezione. Così potremo avviare azioni più incisive per combatterla”.

“Sono molto felice – ha concluso Busia – di questa collaborazione con Alsai e spero di sviluppare altre attività tra Alsai e Anac”.

Dott. Pierangelo Giovanetti

🔊 Listen to this