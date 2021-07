(AGENPARL) – mer 14 luglio 2021 C O M U N I C A T O S T A M P A

LO SPORT IN VETRINA

Domani, giovedì 15 luglio 2021, alle ore 11.30, presso la Sala Gemellaggi di Palazzo di Città si terrà la Conferenza Stampa di presentazione della 2ᵃ edizione de “Lo Sport in Vetrina”, organizzata dalla ASD Siddharta Club.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il Presidente del Siddharta Club, Antonio Sorrentino ed il Consigliere Comunale, Luca Narbone che illustreranno il programma dell’iniziativa prevista per sabato 17 luglio 2021, alle ore 20.00, nel Complesso Monumentale di San Giovanni, in corso Umberto I, 167, in Cava de’Tirreni, con la presenza di campioni nazionali ed internazionali.

🔊 Listen to this