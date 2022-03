(AGENPARL) – mer 30 marzo 2022 Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Lissone «espone» in Germania e in Francia: il

MAC presta le opere Senza titolo. Rilevazione di

uno spazio domestico all’Istituto Italiano di

Cultura di Berlino e La dottrina nascosta (The

Hidden doctrine) all’Istituto Italiano di Cultura di

Parigi

Lissone espone in Germania e in Francia. Il MAC – Museo d’Arte

Contemporanea di Lissone presterà due opere: Senza titolo. Rilevazione di

uno spazio domestico di Domenico Antonio Mancini per la mostra presso

l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino che si terrà dal 28 giugno al 31 luglio

2022 e La dottrina nascosta (The Hidden doctrine) di Silvia Camporesi, già

ospitato a Shangai nel 2021 e che sarà all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi

dal 13 aprile al 22 maggio 2022.

Le due opere che andranno in prestito sono state acquisite dal MAC lo scorso

anno tramite il progetto “Cantica21”, la prima vincitrice nella categoria “Over

35” e la seconda nella categoria “Dante”.

“Cantica 21” è un’iniziativa promossa congiuntamente dal MAECI Ministero

degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dal MiC Ministero

della Cultura per promuovere e valorizzare l’arte contemporanea italiana,

sostenendo la produzione di opere di artisti emergenti o già affermati, ed

esponendole negli Istituti Italiani di Cultura all’estero.

“Questi due nuovi prestiti confermano la volontà dell’Amministrazione

Comunale di promuovere, anche oltre confine, l’immagine del MAC e favorire

la conoscenza delle opere inserite nel patrimonio museale – afferma Alessia

Tremolada, Assessore con delega alla Cultura – La richiesta di prestito,

legata alla lungimirante partecipazione del MAC al bando “Cantica21”, ci è

giunta direttamente dalla Germania e dalla Francia, confermando la valenza

della nostra collezione permanente e il coinvolgimento del MAC in un circuito

sempre più nazionale e internazionale che ne valorizzi le peculiarità”.

L’Istituto Italiano di Cultura di Berlino inaugurerà il prossimo 28 giugno la

mostra con l’opera ricevuta in prestito da Lissone, alla presenza dell’artista

Domenico Antonio Mancini, tra i più interessanti artisti italiani contemporanei.

Se il MAC ha aperto le proprie porte al pubblico instaurando virtuose

collaborazioni con gli altri musei d’arte contemporanea del territorio, i visitatori

hanno spesso trovato opere lissonesi in giro per il mondo. L’elenco dei prestiti

fra il 2017 e il 2021 riscontra complessivamente 25 opere e 2 immagini volate

all’estero. Nel 2017 Terre sur marron foncè di Antoni Tàpies è stata in

esposizione a New York alla Galleria Di Donna. Nel 2018 Emilio Vedova con

Immagine del tempo è stato esposto a Firenze, al Museo del Novecento. Al

Fuorisalone del Mobile di Milano del 2019 il MAC si presenta con 15 taglieri

della collezione Ico Parisi e con la seduta Zig-Zag, altre opere vengono

esposte in Villa Reale a Monza, alla Galleria Cortesi di Milano, al Museo

MARCA di Catanzaro, e nel 2021 Silvia Camporesi con La dottrina nascosta

(The Hidden doctrine) porta Lissone al Pearl Art Museum di Shanghai.

Un prestito, in particolare, trova successo di pubblico: dal 2021 presso l’ADI

Museum Design di Milano un intero settore, dove trovano posto due eliocopie

e due fotografie storiche provenienti dalla collezione permanente del MAC, è

dedicato al progetto L’occultamento di Ugo La Pietra cui nel 1973 venne

conferito il Premio della Città di Lissone in occasione della XVI Settimana

Lissonese e nel 1979 il Premio Compasso d’Oro ADI. Non è un caso che il

MAC entri nel più importante museo milanese legato al design del Novecento

e del nuovo Millennio. Dal 2020 il Museo aderisce, infatti, al Circuito

Lombardo Musei Design, una rete di 29 realtà che rappresentano l’eccellenza

nell’ambito del design e del disegno industriale, garantendosi così la

possibilità di ampliare la platea del pubblico cui comunicare le proprie

peculiarità ed attività, nell’ottica di implementare sempre più la conoscenza di

questo luogo fondamentale per la vita artistica e culturale della città. Con i

partner del circuito è stato sviluppato ed è in corso di realizzazione il progetto

“Archivi ed Archivi-Museo del Design lombardi, una comunità di pratiche per

valorizzare il patrimonio della storia del progetto” finanziato da Regione

Lombardia nell’ambito dei PIC – Piani Integrati per la Cultura.

Lissone, 30 Marzo 2022