(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Ufficio Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

Covid-19: i positivi attuali sono 35, in 3 sono over 70

Sono 35 i cittadini residenti a Lissone attualmente positivi a Covid-19, di questi 3 hanno un’età superiore ai 70 anni.

Sono questi gli ultimi dati relativi all’attuale incidenza del virus in città, un numero che nelle ultime settimane è andato lentamente in crescendo seguendo la curva ascendente nazionale.

Sono invece 38 i cittadini residenti a Lissone attualmente in stato di sorveglianza attiva: di questi, la maggior parte per via di un contatto stretto con una persona risultata positiva a Covid-19, solo in alcuni casi la misura preventiva è stata determinata dal rientro dall’estero.

Significativo anche il dato relativo alle vaccinazioni: anche Lissone ha superato la simbolica quota dell’80% dei cittadini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino: sono 31.685 su una popolazione target di 39.045 persone, pari all’81,15%. In oltre 26mila hanno invece già concluso l’intero ciclo vaccinale, ricevendo le due dosi previste.

“Il numero di positivi nel nostro Comune sono in leggera crescita – afferma Concettina Monguzzi, sindaco di Lissone – Occorre continuare a prestare la massima attenzione e rispettare le disposizioni fornite dal Ministero della Salute. In particolare, ribadisco ancora una volta l’importanza della vaccinazione per proteggere noi stessi e le persone a noi vicine. Inoltre, l’estate non deve farci abbassare la guardia: per il bene della nostra comunità, e di noi stessi, occorre continuare ad avere un atteggiamento responsabile e attento”.

Lissone, 16 Agosto 2021

