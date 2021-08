(AGENPARL) – lun 30 agosto 2021 Città di Lissone

Covid-19: calano i positivi attuali (24), uno su quattro ha meno di 18 anni

Cala il numero dei lissonesi attualmente positivi a Covid-19, ma aumenta l’incidenza del contagio sulla fascia under 18 anni.

Sono 24 i cittadini residenti in città attualmente positivi a Covid-19, in sensibile diminuzione rispetto ai 35 registrati appena dieci giorni fa.

Sulla base dei numeri in possesso del Comune di Lissone, 13 sono gli uomini attualmente positivi e 11 le donne. Dei 24 attualmente positivi, in 6 hanno un’età inferiore ai 18 anni e solo 1 persona ha più di 70 anni, in calo rispetto ai 3 contagiati over 70 che si registravano lo scorso 16 agosto.

Sono invece 15 i cittadini residenti a Lissone attualmente in stato di sorveglianza attiva, un numero peraltro fluido ed in continua evoluzione: di questi, la maggior parte per via di un contatto stretto con una persona risultata positiva a Covid-19, solo in alcuni casi la misura preventiva è stata determinata dal rientro dall’estero.

Significativo anche il dato relativo alle vaccinazioni: Lissone ha superato la quota dell’84,3% dei cittadini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino: sono 32.918 su una popolazione target di 39.045 persone. In quasi 27.400 hanno invece già concluso l’intero ciclo vaccinale, ricevendo le due dosi previste.

Lissone, 30 Agosto 2021

