Comunicato stampa Lissone / Mercatino via Garibaldi

(AGENPARL) – sab 11 dicembre 2021 Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Ufficio Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

Gli organizzatori annullano “Tutto il bello di

Natale” di via Garibaldi. Il Comune: “Stupiti e

amareggiati, ma il Natale lissonese resta ricco

di proposte”

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 dicembre 2021, le associazioni promotrici

dell’iniziativa “Tutto il bello di Natale” prevista in via Garibaldi nei weekend

dell’11-12 e 18-19 dicembre, hanno comunicato all’Amministrazione

Comunale di Lissone la volontà di recedere dall’organizzazione della

manifestazione inserita nel programma del “Natale lissonese 2021”.

Nella nota trasmessa da A.P.S. Rossograbau e A.P.S. Associazione Artigiani

Creativi di Strada Civita Castellana, i presidenti delle associazioni hanno

“sottolineato l’assenza di responsabilità da parte dell’Amministrazione o dei

suoi uffici”, confermando come non vi fossero da parte loro “i numeri

prefissati ad allestire una manifestazione che fosse all’altezza degli standard

che ci prefiggiamo e che avevamo indicato nel progetto presentato”.

Già lo scorso fine settimana, la manifestazione si era presentata carente dal

punto di vista numerico con un numero di espositori inferiore rispetto a

quanto concordato con l’Amministrazione Comunale, e di conseguenza

l’evento era stato di scarso appeal commerciale verso la cittadinanza.

“Siamo delusi e rammaricati per la mancata organizzazione dei mercatini di

via Garibaldi, una tematica a cui tenevamo in modo particolare – afferma

Alessandro Merlino, assessore con delega al Marketing Territoriale – Da parte

nostra, eravamo stati chiari fin dal principio: volevamo una proposta di qualità

che non andasse in alcun modo ad inficiare con il nostro commercio di

vicinato. Purtroppo, la nostra richiesta è stata sottovalutata e già la scorsa

settimana era stata offerta alla cittadinanza una iniziativa insufficiente dal

punto di vista numerico. Nei giorni scorsi abbiamo rifiutato proposte

alternative che vedevano o una drastica riduzione del numero di espositori, o

una serie di espositori le cui merci potevano generare concorrenza con

attività situate a poca distanza da via Garibaldi. La nota ricevuta ieri conferma

che le due associazioni promotrici, nonostante i tentativi, non sono state in

grado di proporre un’iniziativa che loro stesse avevano presentato al Comune

e che da parte nostra avevamo inserito nel programma del Natale Lissonese

2021. Grazie al lavoro degli uffici e all’impegno delle associazioni del territorio

e delle associazioni di categoria, il programma del Natale lissonese resta

ricco, coinvolgente, e già in questo weekend vedrà attivi altri mercatini e

animazioni in Centro Storico. Resta il rammarico per l’epilogo di questa

iniziativa, ma non potevamo proporre alla città di Lissone un evento come

quello della scorsa settimana”.

Considerato l’annullamento dell’iniziativa, via Garibaldi resterà regolarmente

aperta al traffico nei weekend dell’11-12 e 18-19 dicembre.

Lissone, 11 Dicembre 2021

