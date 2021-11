(AGENPARL) – sab 13 novembre 2021 Città di Lissone

Lissone illumina il Natale 2021: posizionate le luminarie, in via di definizione il programma delle iniziative

Un Natale luminoso e vivace, che restituisce gioia e serenità dopo un lungo periodo di ansia e preoccupazione. L’Amministrazione Comunale di Lissone è al lavoro, ormai da settimane, per organizzare il palinsesto di iniziative che torneranno ad essere in presenza a cavallo fra il mese di dicembre e di gennaio.

Un impegno trasversale all’interno dell’Ente che, come negli anni passati, si avvarrà della sinergia con le associazioni di categoria ConfCommercio e Lissone Commercia e del pieno supporto delle associazioni del territorio e della Pro Loco Città di Lissone.

Se il Comune annuncerà nei prossimi giorni le iniziative natalizie che torneranno ad animare il Centro Storico, proprio in queste ore si sta completando il posizionamento delle luminarie nelle principali vie e piazze della Città. Luminarie rigorosamente a Led, per garantire risparmio energetico e per rendere ancora più luminosi gli angoli di maggior fascino della città.

“Un primo segnale di festa che entro la fine di novembre condivideremo con tutti i nostri concittadini – afferma l’assessore al Marketing Territoriale, Alessandro Merlino – Le luminarie avranno il compito di accompagnarci idealmente verso il Natale e di infondere quel senso di pace e di luminosità che aiuta ad avvertire l’atmosfera natalizia anche in un periodo storico complesso come quello che stiamo vivendo. Il Comune, come sempre, ha fatto la propria parte per illuminare non solo il Centro storico, ma le arterie che portano verso la città e verso le frazioni”.

Saranno però altrettanto numerosi gli appuntamenti aperti alla città che verranno prossimo nell’ambito del calendario di eventi già condiviso con la Cabina di Regia del Distretto Urbano del Commercio di Lissone.

Già certa la cerimonia di accensione e illuminazione del cedro di via Paradiso che si terrà come da tradizione nel pomeriggio dell’8 dicembre, nei fine settimana di dicembre invece Piazza Libertà e le aree limitrofe si animeranno grazie a hobbysti, associazioni del territorio, animazioni a tema ed eventi promozionali anche legati al panettone. Tornerà a Lissone anche la pista di pattinaggio, nella location di Piazza IV Novembre.

“Dettaglieremo il programma nelle prossime settimane e faremo in modo che, anche grazie a questo ricco calendario di eventi, la nostra città e le nostre attività siano di richiamo a chi è in cerca di regali o di qualche ora di serenità – aggiunge l’assessore Merlino – Il lavoro di squadra che ha saputo unire il Comune alle associazioni di categoria ci ha permesso di organizzare un Natale vivace, come volevamo che fosse. Ai cittadini il compito di viverlo, come sempre, con senso di responsabilità”.

Lissone, 13 Novembre 2021

