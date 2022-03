(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Ufficio Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

Job Weeks 2022: il Comune di Lissone con il suo Inforientagiovani «accompagna» gli studenti verso il mondo del lavoro

Tre momenti di formazione e di informazione per accompagnare gli studenti verso il mondo del lavoro, per approfondire l’importanza delle soft skills trasversali e per spalancare le porte alle occasioni professionali offerte dall’Unione Europea.

Dopo il successo della passata edizione, nel 2022 la città di Lissone ospita tre iniziative inserite nell’ampio programma delle Job Weeks 2022, una rassegna di incontri per parlare di lavoro, branding e curriculum con i giovani, promossa dalla Consulta Informagiovani di ANCI Lombardia. Il palinsesto di iniziative promosse a livello regionale si svilupperà dal 28 marzo all’8 aprile; a Lissone la calendarizzazione prevede appuntamenti il 28 e il 30 marzo, oltre al 5 aprile.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune di Lissone con il suo servizio Inforientagiovani, ha come obiettivi il concreto sostegno nell’attuazione di politiche per i giovani e l’incrocio fra domanda e offerta di lavoro.

Due dei tre eventi si rivolgeranno direttamente agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giuseppe Meroni” di Lissone e si inseriscono nell’ampia attività di Orientamento scolastico promossa annualmente dall’Amministrazione Comunale.

Il 28 e il 30 marzo focus della discussione sarà la “Ricerca attiva del lavoro: skills e strategie per un ingresso efficace nel mondo del lavoro”, in cui saranno trattati diversi temi inerenti la ricerca del lavoro: la definizione dell’obiettivo professionale, l’analisi e le credenze sul mercato del lavoro, la ricerca informativa, il personal branding e il personal storytelling, il bilancio di competenze, l’allenamento delle proprie potenzialità, la stesura del curriculum vitae e la lettera di presentazione efficaci e il colloquio di lavoro.

Il 5 aprile (ore 18.30) è previsto il terzo appuntamento dal titolo “Europa per i giovani: opportunità, esperienze e mobilità europee”: un webinar gratuito su iscrizione al link https://cutt.ly/jobweekslissone_europa, rivolto ai giovani e agli operatori del territorio; l’incontro prevede la presentazione delle diverse opportunità europee dedicate ai giovani (Erasmus plus 2021, Volontariato e Tirocini all’estero, Discover EU, Virtual Exchange), la consegna di metodi e strumenti per l’orientamento alle possibilità di mobilità (Portale europeo dei giovani, Punti Locali Eurodesk, Eures), la condivisione di opportunità di sperimentazione di attività formali, non-formali e partecipative che l’UE mette a disposizione.

“L’attività di orientamento messa in campo dal Comune di Lissone è incessante se si pensa che dal 2017 al 2022 sono state erogate 1.800 ore, in presenza o a distanza, destinate alla popolazione scolastica del nostro territorio – sottolinea Alessia Tremolada, assessore con delega alle Politiche giovanili – Attraverso le Job Weeks, che per il secondo anno ritornano a Lissone, le iniziative locali si inseriscono in un contesto regionale proseguendo nell’ottica di costruzione di una rete formativa e informativa che sta caratterizzando il nostro InforientaGiovani, di recente entrato a far parte di Talent Hub, la Piattaforma Regionale per l’Orientamento dei giovani lombardi nel mondo del lavoro”.

