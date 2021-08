(AGENPARL) – lun 16 agosto 2021 Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Ufficio Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

Fondi alle parrocchie, stanziati 32mila euro come previsto dalla Legge Regionale del 2005

Una somma di circa 32mila euro da destinare alle parrocchie di Lissone. Li ha stanziati la Giunta Comunale nell’ambito dei contributi previsti dalla Legge regionale n. 12/2005 che consente di finanziare il restauro e la manutenzione degli immobili a uso religioso.

Lo stanziamento di 32mila euro rappresenta l’importo corrispondente all’8% delle somme riscosse dal Comune per oneri di urbanizzazione secondaria nell’anno 2020.

La somma, alla luce delle richieste pervenute nei mesi passati, verrà suddivisa fra le varie Parrocchie e non coprirà interamente l’ammontare previsto dei costi per le opere in oggetto.

Poco più di 7mila euro sono stati assegnati alla Parrocchia Santi Giuseppe e Antonio Maria Zaccaria di Bareggia e serviranno per sostenere le spese per imbiancatura e posa di pannelli fonoassorbenti del salone oratorio, per la formazione del vialetto di collegamento alle aule del catechismo e per l’area giochi dell’oratorio.

Alla Parrocchia dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo sono invece stati destinati quasi 15mila euro per la realizzazione del secondo lotto della recinzione del parco Miriam, mentre poco meno di 10mila euro serviranno per il rifacimento del tetto del locale magazzino, garage e caldaia della casa parrocchiale.

Lissone, 16 Agosto 2021

🔊 Listen to this