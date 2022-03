(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

Ufficio Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

Bando Rigenerazione Urbana: Lissone si

aggiudica 500mila euro

Il Comune di Lissone, col progetto di ristrutturazione dell’ex CPS di via

Garibaldi, è risultato fra gli Enti beneficiari del Bando per la rigenerazione

urbana promosso da Regione Lombardia.

Grazie ad una progettualità che ha riguardato uno degli immobili del Centro

storico da riconvertire in Polo giovanile (premiata con 78 punti sui 100

disponibili, 48^ posizione in graduatoria su 467 Comuni finanziati), il Comune

si è aggiudicato un contributo di 500mila euro che, al fianco delle risorse

pubbliche, verrà utilizzato per la realizzazione di una struttura moderna che

diventi punto di riferimento per pre-adolescenti e adolescenti.

Il bando promosso da Regione Lombardia aveva come obiettivo la

realizzazione di interventi pubblici relativi ad immobili di proprietà pubblica

volti all’avvio di processi di rigenerazione urbana, in relazione alle strategie di

rigenerazione urbana del comune.

Il progetto presentato dal Comune di Lissone e ammesso al finanziamento

prevede la completa riqualificazione esterna ed interna dello stabile, con la

creazione di sale studio, sale letture, spazi per studenti e luoghi di lavoro per

team oltre ad uno spazio multifunzionale. Lo spazio verrà innovato con

connessione wi-fi, tecnologie informatiche di ausilio per l’apprendimento, e

con arredi dedicati a stimolare la creatività per favorire l’aggregazione anche

serale delle giovani generazioni. Il nuovo volto dell’immobile si caratterizzerà

anche con la sopraelevazione dell’edificio e con una vetrata trasparente che

guarderà proprio verso Piazzale Pertini e Piazza Libertà.

“Il valore del nostro progetto è testimoniato dall’aggiudicazione di un

contributo comunale che consentirà di dare il via ad un’opera importante per

la nostra città – affermano il Sindaco Concettina Monguzzi, il vicesindaco

Marino Nava e l’assessore alle Politiche giovanili Alessia Tremolada – Con la

partecipazione a questo bando si conferma la vocazione della città di Lissone

a cogliere tutte le opportunità di finanziamento. L’ex sede del Comando di

Polizia Locale, poi divenuto Centro Psico Sociale, si trasformerà in un luogo

di aggregazione, riaprendo dopo anni di chiusura e divenendo fulcro di

creatività, formazione e socialità”.

Lissone, 24 Marzo 2022