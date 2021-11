(AGENPARL) – ven 19 novembre 2021 Città di Lissone

Sport outdoor e Aree Cani: tre nuovi spazi attrezzati sul territorio. Ottenuto un finanziamento regionale di 200mila euro

Una nuova area per lo sport outdoor e due nuovi spazi specificatamente dedicati agli amici a 4 zampe. Tre luoghi di divertimento e relazione che l’Amministrazione Comunale creerà a partire dall’inizio del 2022 sul territorio, pressoché a fondo zero per la collettività: l’importo totale della spesa – pari a 220mila euro – verrà quasi interamente coperto da un finanziamento regionale (di 200mila euro) che il Comune si è aggiudicato grazie al valore del progetto ideato.

Una piacevole novità che attende di passare dalla progettualità all’utilizzo: il Comune ha lavorato a fondo nei mesi scorsi predisponendo i progetti e provvedendo ad individuare la ditta che realizzerà le opere nei diversi punti della città. Ora, ricevuto il via libera al contributo regionale destinato alla riqualificazione di Aree verdi per lo sport e la socializzazione, i cantieri attendono di prendere il via entro la fine di gennaio 2022 per concludersi poi in Primavera.

Un intervento particolarmente atteso dai giovani (ma non solo) riguarda la realizzazione di un campo multisport nell’area verde di via Fermi – Archimede – Torricelli, dove verrà creato un campo di 33 x 20 metri che potrà accogliere partite di basket e calcio grazie alle linee di gioco che verranno disegnate sul nuovo basamento pavimentato in resina; la struttura sarà completata con le relative attrezzature e recinzioni, con impianti di illuminazione e relativi allacciamenti.

Proprio le aree cani saranno oggetto di una particolare attenzione: il Comune ha previsto la realizzazione di aree per sgambamento cani recintate in via Deledda e in via Sala Birel. Il progetto prevede la formazione di aree attrezzate delimitate e riservate ai possessori dei cani e la fornitura di attrezzature “agility dog” per lo sgambamento dei cani, oltre all’installazione di fontanelle e altri servizi.

L’attenzione al gioco e al divertimento non si ferma qui: prevista all’interno del progetto e in prossimità delle nuove attrezzature sportive e delle aree cani anche la posa di arredi urbani, panchine, attrezzature per il fitness all’aperto nonchè giochi ludici per ragazzi in via Pestalozzi per la creazione di ulteriori punti di socializzazione nei parchi.

“L’importanza di questo intervento, fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale, sta nell’obiettivo trasversale di voler migliorare la qualità degli spazi pubblici e di offrire anche alle nuove generazioni spazi pensati ad hoc per il ritrovo, la relazione, il divertimento e la crescita – affermano il sindaco Concettina Monguzzi, il vicesindaco con delega alla Città Vivibile Marino Nava e l’assessore allo Sport Renzo Perego – spazi dedicati allo sport o agli amici animali rappresentano inoltre dei punti di ritrovo per la cittadinanza sia nel periodo invernale e scolastico che nel periodo estivo, dando così l’opportunità di vivere spazi il più possibile polivalenti e multigenerazionali”.

L’intervento prevederà recinzioni e delimitazione delle nuove aree destinate a speciali categorie (ad es. per lo sgambamento dei cani) per rendere lo spazio sicuro ed esteticamente di più gradevole impatto. Una visione che viene rafforzata dagli altri interventi già compiuti – o in corso d’opera – sul territorio anche con l’obiettivo di mettere in relazione gli spazi pubblici della città.

Lissone, 19 Novembre 2021

