LEGA MUNICIPIO VI, LICOPODIO: "LA LEGA SARÀ PROTAGONISTA DEL LABORATORIO DI BUONGOVERNO PER ROMA.."

“Nella giornata di oggi si è concluso l’iter di nomina, con conseguente insediamento, di tutti gli organi politici del VI Municipio. Come Lega abbiamo ottenuto la Presidenza delle commissioni Bilancio e Sociale e Pari opportunità, e i vice presidenti vicari di scuola, sicurezza e lavori pubblici, tutti ruoli centrali e di grande rilevanza per il territorio. A queste si sommano i già in carica Assessori alle Politiche Scolastiche e all’ambiente.

La Lega sarà protagonista della rinascita del Municipio delle torri e insieme con gli alleati sarà l’esempio di buona amministrazione da esportare come modello per tutta Roma.”

Emanuele Licopodio

Capogruppo Lega – Salvini Premier

Municipio Roma VI – “Le Torri”

