Lega, Cangemi "Importante scelta Roma come inizio viaggio programmatico di Salvini"

Roma, 6 mag. – “La scelta di dare il via alla manifestazione programmatica della Lega da Roma, il prossimo 14 maggio, è indicativa e importante. E’ un messaggio di impegno a tutti i livelli soprattutto in vista delle prossime elezioni regionali.

Roma e il Lazio si preparano ad un appuntamento che può essere vinto, archiviando l’esperienza amministrativa del centrosinistra, e la voglia di catalizzare in un evento la classe dirigente forte e che da sempre si spende sul territorio è il migliore punto di partenza per guardare con fiducia alle sfide future.

Lavoriamo, da subito, a programmi in grado di dare risposte efficaci e concrete alle esigenze dei cittadini. La Lega ha già ampiamente dimostrato di saperlo fare: l’impegno sul Catasto e le posizioni chiare sul termovalorizzatore ne sono la prima testimonianza”.

Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi.

Gianandrea Sapio

