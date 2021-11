(AGENPARL) – lun 29 novembre 2021 Le sfide del futuro, la tutela del territorio, la transizione ecologica: formazione e ricerca al DICATAM

Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM) dell’Università degli Studi di Brescia si presenta in una speciale giornata di studio. Tanti i temi trattati: dai cambiamenti climatici all’agricoltura, dal recupero dei rifiuti all’architettura sostenibile

Appuntamento mercoledì 1 dicembre alle 14:00, in presenza e in streaming dall’Aula Magna di via Branze, 38

Brescia, 29 novembre 2021 – Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio, Ambiente e di Matematica (DICATAM) dell’Università degli Studi di Brescia organizza la giornata studio “Le sfide del futuro, la tutela del territorio, la transizione ecologica: formazione e ricerca al DICATAM”. L’appuntamento è per mercoledì 1 dicembre alle 14:00, nell’Aula Magna di Ingegneria di via Branze, 38.

Durante l’evento, aperto alla comunità universitaria, agli stakeholder del territorio e a tutta la cittadinanza, i docenti presentano le attività di punta del Dipartimento e dialogano sulle sfide del futuro e sulle azioni previste dal PNRR. Spazio anche all’offerta formativa, significativamente aggiornata e arricchita negli ultimi anni.

La giornata si apre con i saluti di benvenuto del Rettore prof. Maurizio Tira, seguiti dagli approfondimenti su ricerca e terza missione, a cura del Direttore del Dipartimento prof. Giorgio Bertanza, e su offerta formativa e dottorato di ricerca, a cura della prof.ssa Michela Tiboni e del Prof. Paolo Secchi.

Il pomeriggio prosegue con brevi contributi dei docenti del Dipartimento attorno a vari temi: dalla Knowledge for change e l’Agenda 2030 ai cambiamenti climatici, sia a livello locale che internazionale; dal recupero di risorse dai rifiuti, ai combustibili sostenibili e alle bonifiche dei siti contaminati. Chiudono le aree tematiche dell’agricoltura e della zootecnia e gli interventi di riabilitazione strutturale e architettonica sostenibile dell’ambiente costruito. Gli interventi sono intervallati da brevi interviste ad autorevoli esponenti di importanti stakeholder del territorio. Modera la Direttrice del Giornale di Brescia Nunzia Vallini.

Il DICATAM – nato nel 2012 dall’unione dei Dipartimenti di Ingegneria civile (istituito nel 1988 e rinominato, nel 2005, Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente) e di Matematica (istituito nel 1999) – è caratterizzato dalla presenza di gruppi di ricerca dal forte carattere interdisciplinare che comprendono varie competenze: dall’ingegneria civile, edile-architettura e delle costruzioni, alle tecniche e alle strategie per la gestione del territorio e per la salvaguardia dell’ambiente, dall’agricoltura sostenibile, alle scienze matematiche e fisiche. La trasversalità delle ricerche è ampiamente consolidata e caratterizza la produzione scientifica del Dipartimento, fortemente riconosciuta anche all’estero. Intensa è anche l’attività di ricerca per conto terzi e, in generale, della terza missione, che si esplica attraverso numerose collaborazioni con imprese nazionali e internazionali e con enti e istituzioni territoriali.

In allegato il programma completo dell’evento.

