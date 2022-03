(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 Lavori pubblici

Continuano i lavori di risistemazione delle strade nella fascia costiera

Continuano i lavori di sistemazione delle strade della fascia costiera per un

importo complessivo di 1 milione di euro.

Iniziati in via Varese e via Melozzo da Forlì, da lunedì prossimo inizieranno in

viale Oriani.

Successivamente si continuerà con gli interventi a Milano Marittima in viale

Romagna, viale Ravenna, via Corsica, via Gramsci e altre strade della località.

Contemporaneamente si stanno svolgendo i lavori di sistemazione dei due ponti

pedonali uno nel Parco Gino Pilandri in via Jelenia Gora e l’altro sul viale 2

giugno sul Canalino.

Il completamento di tutti gli interventi nella fascia costiera avverrà prima

dell’avvio della stagione turistica 2022.

Anche questo intervento verrà eseguito dal Consorzio di imprese nell’ambito

dell’accordo quadro aggiudicato a settembre.

Cervia, 18 marzo 2022

