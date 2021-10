(AGENPARL) – ven 15 ottobre 2021 Latina, Durigon (Lega) ’’Pacificazione istituzionale anche in Parlamento per il centenario”

”Vogliamo rafforzare una ‘pacificazione istituzionalizzata’ esistente da oltre venti anni per Latina. Infatti la Regione Lazio, durante la presidenza Storace, ha approvato una legge a favore di ‘Interventi per la conoscenza, il recupero e la valorizzazione delle città di fondazione’. Una legge finanziata anche dalle giunte Marrazzo e Zingaretti nelle varie leggi di stabilità. Dobbiamo aprire un dibattito vero e concreto con le altre forze politiche in Parlamento, valorizzando le peculiarità e le sensibilità – spiega il deputato Durigon, firmatario della pl -. Latina, la città più giovane d’Europa, ha dato una prospettiva di vita a migliaia di persone provenienti da tutta Italia e merita di tornare ad essere centrale nel panorama provinciale, regionale e nazionale con il contributo anche del governo e delle forze parlamentari”.

E’ quanto dichiara Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega, alla presentazione del disegno di legge in vista del centenario di Latina alla Camera e al Senato.

Roma 15 ottobre 2021

Gianandrea Sapio

