(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 LARDINI, ROSSI E SANTONI CAVALIERI DEL LAVORO, LE CONGRATULAZIONI DEL VICEPRESIDENTE CARLONI

“Il successo delle vostre imprese e l’eccellenza che averte raggiunto sono motivo di grande orgoglio per le Marche e per l’Italia intera”: esprime così orgoglio e soddisfazione il vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Marche, Mirco Carloni, per la nomina a Cavalieri del lavoro conferita a tre imprenditori marchigiani Andrea Lardini (Industria Tessile Marche), Alberto Rossi (Logistica Portuale Marche) e Giuseppe Santoni (Industria Calzaturiera Marche). “Con il vostro valore, rappresentate la forza imprenditoriale marchigiana – aggiunge Carloni – quella energia positiva, coraggiosa e determinata che costruisce futuro”.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato questa mattina i decreti con i quali, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, On. Dott. Giancarlo Giorgetti, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Sen. Ing. Stefano Patuanelli, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

