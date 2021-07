(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 LABA20, INAUGURATA ALL’ISTITUTO DEGLI INNOCENTI LA MOSTRA “LE OPERE E I GIORNI”:

VISIBILI 40 OPERE DI EX ALLIEVI

CHE RACCONTANO L’EVOLUZIONE DELL’ARTE TRA PASSATO E PRESENTE

Ieri il taglio del nastro e la conferenza nel Salone del Brunelleschi alla presenza delle autorità.

Il presidente della Regione Eugenio Giani: “Grazie a chi porta avanti la tradizione della Toscana nella moda e nel design”.

La serata si è chiusa con la sfilata “Mutazioni”, nel Chiostro degli Uomini e delle Donne:

in passerella le collezioni dei ragazzi del terzo anno di Moda

FIRENZE, 10 LUGLIO 2021 – Dal tema dell’identità ai timori legati alla vaccinazione anti-Covid; dai viaggi nell’inconscio umano agli sguardi sul mondo della natura fino alla reinterpretazione in chiave moderna di tradizioni antiche che rivivono in oggetti di Design. È un salto temporale tra passato, presente e futuro quello contenuto nella mostra “Le Opere e i Giorni”, inaugurata all’Istituto degli Innocenti e visibile fino al prossimo 15 luglio (dalle ore 11 alle ore 17.30, chiuso il martedì). L’esposizione rappresenta il cuore delle celebrazioni per i 20 anni della Laba di Firenze, l’Accademia con sede in piazza di Badia a Ripoli che conta circa 800 iscritti e che ormai da due decenni contribuisce a formare nuove generazioni di professionisti dell’arte.

Ieri, nel Salone delle Compagnie, si è tenuto il taglio del nastro del percorso espositivo che ripercorre l’evoluzione della Laba attraverso 40 opere di ex allievi dell’istituto. L’allestimento include quadri, installazioni, video, oggetti di design e una collezione digitale di abiti ideata dagli allievi dell’attuale terzo anno di Moda. I video (cortometraggi e filmati) vengono proiettati in un’area dedicata all’esperienza multisensoriale. Curatori della mostra, Mauro Manetti, Lucia Fiaschi e Matteo Innocenti.

La giornata celebrativa della Libera Accademia di Belle Arti è proseguita con una conferenza, nel Salone del Brunelleschi, a cui hanno partecipato le autorità locali e regionali per un confronto sui temi dell’arte e della cultura e sul valore della formazione dei giovani, missione resa ancora più importante nel post-pandemia. Tra loro, l’assessore alla Cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi e l’assessore all’Università e Ricerca del Comune di Firenze Elisabetta Meucci.

La serata si è infine conclusa con la sfilata di fine anno dei ragazzi iscritti al terzo anno di Moda. In passerella, tra il Chiostro degli Uomini e quello delle Donne, gli outfit di 17 allievi che hanno interpretato il tema chiave “Mutazioni”. Dai capispalla agli abiti, non sono mancati i riferimenti alla moda streetstyle ma anche richiami a un mondo leggiadro, onirico, quasi infantile. Hanno sfilato i modelli dell’agenzia fiorentina Fashion Concept (regia di Moreno Galli) per un défilé di grande impatto.

“Siamo orgogliosi di aver mostrato alla città i risultati di questi lunghi mesi di lavoro – commenta il direttore della Laba di Firenze Domenico Cafasso -. La nostra Accademia è Firenze e dunque tornare in presenza, nel cuore del capoluogo toscano, rappresenta per noi un passaggio fondamentale. Il nostro istituto è ormai una realtà consolidata nel panorama fiorentino e toscano, con un’offerta didattica ampia e diversificata e un approccio creativo decisamente innovativo. Festeggiare questi primi 20 anni di vita significa celebrare quello che è stato ma soprattutto guardare al futuro con ancora maggiore slancio, consapevoli che la formazione dei giovani resta una della grandi sfide della società moderna”.

Alla giornata di festa ha preso parte anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “La Libera Accademia di Belle Arti celebra 20 anni di attività, due decenni in cui ha contribuito a tenere alto il nome di Firenze e della Toscana nel mondo della moda e dell’arte formando nuove generazioni di artisti e designer – ha spiegato il presidente Giani -. Certo, portare il nome di ‘Accademia di belle arti’ a Firenze è impegnativo, ma Laba ha saputo declinare la grande tradizione artistica e culturale della nostra città con la modernità del gusto e l’innovazione delle tecniche e degli strumenti. La mostra esposta all’Istituto degli Innocenti, che ripercorrere i 20 anni di attività dell’Accademia attraverso 40 opere simboliche di ex allievi, racconta proprio questa evoluzione: quadri, installazioni, video, oggetti di design e una collezione digitale di abiti ci raccontano non solo cosa è stato, ma ci fanno già capire cosa potrà essere, le trasformazioni future del gusto delle quali anche i nostri giovani potranno essere protagonisti proprio grazie ad una formazione mirata e di eccellenza”.

“Vent’anni sono un’età importante e di raggiunta maturità per un essere umano ma anche per una istituzione di formazione come Laba, che ha un bellissimo legame con la città e con l’amministrazione – ha sottolineato l’assessore alla Cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi -. Qui tantissimi giovani creativi si sono formati e poi hanno continuato carriere e successi in giro per il mondo. Tanti auguri a Laba e alle future generazioni del mondo della cultura e ai protagonisti della creatività”.

“Un compleanno importante per una realtà che in questi anni si è affermata come punto di riferimento nell’alta formazione e specializzazione a Firenze – ha detto l’assessore all’Università e Ricerca del Comune di Firenze Elisabetta Meucci –. In una città come la nostra che vuole investire sempre di più nell’economia della conoscenza, favorire lo scambio culturale, essere centro propulsivo di ricerca e diffusione di competenze, Laba è davvero un fiore all’occhiello, un modello virtuoso. Crediamo molto in questa esperienza perché mai come adesso saper fornire un know how specializzato e di livello elevato può essere la chiave di volta per favorire lo sviluppo e la crescita, anche e soprattutto per il futuro post pandemia”.

CHI E’ LABA FIRENZE? – La Libera Accademia di Belle Arti di Firenze, autorizzata dal Miur a rilasciare titoli equipollenti alla laurea (D.M. 358 del 30 maggio 2017), è attiva da 20 anni e presenta corsi accademici strutturati, offrendo la possibilità di conseguire diplomi in cinque indirizzi: Fotografia, Graphic Design & Multimedia, Arti Visive-Pittura, Design e Fashion Design. Disponibili anche due corsi di 2° livello: in Interior Design e in Cinema e Audiovisivi. La Laba collabora con importanti aziende nazionali e internazionali, con cui organizza stage e seminari per favorire l’esperienza diretta dei ragazzi all’interno del mondo del lavoro.



