(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 LA SANTA SEDE RISPONDE AL SINDACO RASERO

A seguito della lettera inviata il 7 luglio scorso dal Sindaco Maurizio Rasero a Sua Santità, Papa Francesco, per augurargli una pronta guarigione in occasione dell’intervento al Policlinico Gemelli, Mons. L. Roberto Cona, Assessore della Segreteria di Stato, Prima Sezione Affari Generali, ha fatto pervenire al Primo Cittadino i ringraziamenti del Sommo Pontefice ringraziandolo per il premuroso pensiero.

“Ricevere questa lettera di Mons. Cona con cui, peraltro, viene inviata la Benedizione Apostolica del Santo Padre, anche grazie alle preghiere della comunità astigiana per un rapido decorso post-operatorio, – ha dichiarato il Sindaco Rasero – mi ha fatto estremamente piacere e la custodirò, quindi, con particolare cura, rappresentando la stessa un importante ricordo che va ad aggiungersi a quelli dei bei momenti vissuti durante la visita presso la Santa Sede nel gennaio 2020.

Asti, 26 luglio 2021

🔊 Listen to this