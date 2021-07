(AGENPARL) – dom 11 luglio 2021 L’Intervento del Rotary International – Distretto 2072 Emilia Romagna-San Marino

Si è completato l’intervento di riqualificazione dell’accesso su Via Ravenna alla Pineta Cervia a Milano Marittima che il Rotary International Distretto 2072 Emilia Romagna-San Marino ha sponsorizzato e realizzato nella pineta di Milano Marittima per porre rimedio alla devastazione, conseguente la tromba d’aria del luglio 2019.

Ringraziamo di cuore tutti i Rotariani che hanno risposto con grande adesione e senso civico al nostro appello lanciato durante una riunione Interclub a Bologna, all’indomani di quel tragico evento che nel luglio 2019 che in pochi attimi aveva creato devastazioni e conseguenti ingenti danni nell’abitato e nella pineta di Milano Marittima.

Alla richiesta di alimentare l’apposito fondo del bilancio destinato alle Emergenze Territoriali, i Rotariani di tutto il Distretto hanno infatti risposto generosamente, mettendo a disposizione del progetto la somma di 12.000 euro che è stata subito destinata al Comune di Cervia, con cui si è concertata un’azione di riqualificazione dell’area dell’ingresso alla pineta, in adiacenza dello stadio di Milano Marittima. Al contributo del Distretto 2072 si sono sommati i service del Rotary Club Faenza e del Rotary Club Cervia Cesenatico che si erano autonomamente adoperati per supportare un’altra interessante iniziativa, finalizzata a sensibilizzare soprattutto i giovani, sul tema dell’importanza della sopravvivenza delle api.

La capacità propositiva del Rotary ha consentito in breve tempo di definire il nostro intervento e di destinare le risorse per l’arredo con panche e tavoli della zona didattica della pineta, di rinnovare la sua cartellonistica e di enfatizzare l’importanza delle api con una installazione a tema di grande impatto visivo.

Un sentito grazie va quindi ai Soci che hanno risposto con generosità e anche agli Amministratori del comune di Cervia e in particolare al Sindaco, nonché agli Uffici competenti che hanno condiviso e incoraggiato l’iniziativa, fornendo tutto l’aiuto necessario.

Ci auguriamo che questo intervento possa dare visibilità alla nostra Istituzione e possa contribuire a dimostrare le finalità del Rotary attraverso l’azione dei suoi Club che si stanno sempre più impegnando per la sostenibilità e per l’Ambiente, con l’obiettivo di essere e di agire sempre più come istituzione di servizio a disposizione della Collettività.

Angelo e Donatella Andrisano

Adriano e Lina Maestri

