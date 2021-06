(AGENPARL) – lun 21 giugno 2021 In collaborazione con

LA MUSICA RIPARTE ALLA GRANDE

IMAGinACTION TOUR AL ARENA DEI PINI

MILANO MARITTIMA

CON LA PRESENZA DI EDOARDO BENNATO

Prosegue a Cervia il tour 2021 di IMAGinACTION, una serata imperdibile organizzata insieme a BPER Banca, con il contributo del Comune di Cervia e della BCCE di Cervia, per supportare il settore della cultura e dello spettacolo fortemente colpito dalla crisi sanitaria e dare voce ad artisti di rilievo del panorama musicale italiano.

Edoardo Bennato si racconterà il 24 luglio dal meraviglioso Arena dei Pini di Milano Marittima

La serata, con il pubblico in presenza, inizierà alle ore 21.30

Sarà il giornalista Paolo Giordano a intervistare l’Artista che si racconterà attraverso i videoclip che hanno segnalo il suo percorso musicale.

Regalerà, inoltre, qualche pezzo in acustico.

Dichiarazione del Sindaco di Cervia Massimo Medri:

“Un evento che torna a Cervia questa volta con una grande serata con Edoardo Bennato, che da tempo manca dalla nostra località e che personalmente ho voluto tornasse nella nostra città per questo bel evento dedicato alla musica che si svolgere all’Arena dei Pini, ta i meravigliosi alberi di Milano Marittima. Dopo tanti mesi senza musica dal vivo sarà un bel momento da vivere, con questo grande artista della musica Italiana.”

La regia degli appuntamenti di IMAGinACTION Tour è a cura di Stefano Salvati (www.stefanosalvati.it/), direttore artistico di numerosi video e programmi musicali, spot pubblicitari, film e spettacoli teatrali. A sua firma sono molti dei videoclip di Zucchero, Andrea Bocelli, Luciano Pavarotti, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Riccardo Cocciante, Vasco Rossi, Fiorello, Biagio Antonacci, Max Pezzali e gli 883, Gianna Nannini, Antonello Venditti, Renato Zero, Gianni Morandi, Giorgia, Gianluca Grignani, Irene Grandi – e tra gli stranieri di Sting, gli Aerosmith, Billy Preston, Tony Childs, Toquinho, e molti altri.

Dopo le tappe di Torino e di Brescia IMAGinACTION tour approda a Cervia, con un Artista di grande calibro

IMAGinACTION è il festival di punta nel panorama del videoclip musicale; negli anni ha accolto tantissimi artisti, tra i più grandi della scena italiana e internazionale: Trevor Horn, Sting, Mark Knopfler, Antonello Venditti, Edoardo Bennato, Luca Carboni, Gino Paoli, Piero Pelù, Elisa, Nek, Tiromancino, Ermal Meta, Carmen Consoli, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Negrita, Alex Britti, Giusy Ferreri, Mousse T, solo per citarne alcuni.

Prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon film

