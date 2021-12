(AGENPARL) – ven 10 dicembre 2021 Comune di Gualdo

Tadino

La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia stanzia circa 40

mila euro per finanziare il progetto di digitalizzazione del

Museo degli Antichi Umbri di Casa Cajani.

Il Museo di Casa Cajani di Gualdo Tadino sarà nei prossimi mesi completamente

digitalizzato. La bella notizia è arrivata al sindaco Presciutti nella giornata di

giovedì 9 dicembre, con una missiva proveniente dalla Fondazione Cassa di

Risparmio di Perugia, che finanzierà gran parte del progetto con la somma di €

39.923,20 sul costo totale di € 49.904,00 (la parte mancante sarà finanziata dal

Comune di Gualdo Tadino).

Il progetto, che sarà avviato nei prossimi tre mesi, ha lo scopo, attraverso la

digitalizzazione dei beni e di tutto ciò che è all’interno di Casa Cajani, di portare

nel mondo la storia degli antichi umbri.

Il Comune di Gualdo Tadino dispone oggi di un importante museo archeologico,

quello degli Antichi Umbri, ospitato presso Casa Cajani, nel Polo museale di

Gualdo Tadino che accoglie più di 1500 reperti.

Per rendere migliori gli investimenti fatti fin qui sul Museo e su Casa Cajani, il

Comune vuole valorizzare ulteriormente il Museo e portarlo alla attenzione di un

pubblico più vasto di quello che possa transitare spontaneamente sul Territorio,

puntando sia ad attrarre nuovi visitatori che a valorizzare questo enorme

patrimonio anche verso coloro che – per diverse ragioni di indisponibilità – non

potranno permettersi di arrivare fisicamente a Gualdo Tadino.

Il progetto riguarda quindi la virtualizzazione digitale del Museo Archeologico

degli Antichi Umbri con l’obiettivo principale di aprire al pubblico online

internazionale l’importante patrimonio archeologico, etnografico, storico ivi

contenuto, e che continuerà ad essere disponibile ben oltre la emergenza

pandemica: non semplicemente un sito web del Museo con il suo contenuto ma

una vera e propria ricostruzione digitale del Museo, e soprattutto del suo

contenuto, disponibile su Internet, rendendo possibile ai visitatori online

un’esperienza completa e realistica.

In aggiunta a tutto ciò è inoltre prevista la realizzazione di incontri formativi

rivolti ad operatori museali, studenti e docenti degli istituti scolastici ed Enti e

Associazioni del territorio al fine di ampliare la conoscenza delle risorse museali

disponibili soprattutto grazie all’uso dei contenuti digitali prodotti.

Il Museo degli Antichi Umbria di Casa Cajani ospita più di 1.500 reperti, in un

arco cronologico che va dal XIII secolo a.C. al III secolo a.C., non solo umbri ma

provenienti anche dall’Etruria, dal Lazio e dal Piceno, e che permettono di

ricostruire le dinamiche socio-culturali delle popolazioni del Centro Italia,

direttamente collegabili con le genti che, a partire da tali date, hanno trovato

qui il loro luogo ideale di vita. È suddiviso in tre sezioni, attraverso le quali si

ricostruiscono a livello cronologico le fasi di sviluppo dell’antico popolo umbro

dei Tarsinati, con i materiali più antichi provenienti dall’abitato di “Colle i Mori”,

dal suo santuario, sito nella parte più alta, e dalla necropoli ad esso pertinente,

in località San Facondino. Il visitatore del Museo può ammirare ciò che è stato

scoperto in questo sito archeologico tra i più interessanti dell’intera regione,

poiché le sale contengono oggetti di uso quotidiano e una nutrita sezione con

manufatti pertinenti all’area del tempio.

“Siamo orgogliosi di poter beneficiare – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo

Tadino, Massimiliano Presciutti – di questo importante contributo economico

concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che ringrazio, e che

consentirà di digitalizzare il Museo degli Antichi Umbri di Casa Cajani e di

renderlo disponibile in una nuova modalità innovativa ed interattiva a visitatori e

studiosi di tutto il Mondo.

Questo progetto è il primo tassello di ulteriori iniziative, sempre dedicate al

patrimonio culturale ed archeologico, che l’Amministrazione Comunale sta

portando avanti e per la quale sono già state presentate altre domande per

ottenere nuovi finanziamenti”.

