COMUNICATO STAMPA: +++ LA FESTA DELLA LIBERAZIONE DAL NAZIFASCISMO. LA DICHIARAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, LAURA FERRARIS.+++

(AGENPARL) – sab 25 aprile 2020 C.S. 11/2020

#IORESTOACASA. LA FESTA DELLA LIBERAZIONE

DAL NAZIFASCISMO. LA DICHIARAZIONE

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, LAURA FERRARIS

Il 75° anniversario della Festa della Liberazione dal nazifascismo, che oggi

commemoriamo in forma adeguata alle norme restrittive in materia di

celebrazioni pubbliche, assume un valore, se possibile, maggiore in questo

momento in cui l’intero Paese vive un’emergenza epidemiologica, che stiamo

affrontando con tutte le forze a disposizione, scientifiche, economiche e

psicologiche, e dalla quale, grazie all’impegno di tutti, e alla solidarietà e senso

civico di un intero popolo, confidiamo di uscirne presto. Si possono cogliere

alcune analogie con il periodo della Resistenza. Anche oggi, come allora, ci

troviamo limitati nelle nostre libertà e insieme a combattere un nemico oggi

inedito e invisibile, ma non per questo meno insidioso, di fronte al quale

dobbiamo dimostrare di essere uniti, solidali e consapevoli che il benessere

dell’uno dipende dal senso di responsabilità e di solidarietà dell’altro.

Siamo qui oggi a ricordare che dall’Armistizio dell’8 settembre 1943 iniziò la

Resistenza e un grande tributo di sangue fu pagato per riconquistare la Libertà

contro la barbarie nazifascista, fatta di violenza, arresti e deportazioni. Il 25

aprile di 75 anni fa segnò la fine del conflitto e la rinascita del Paese con la

scelta repubblicana del 2 giugno 1946 e la promulgazione della Costituzione il 1°

gennaio 1948. In proposito, Sandro Pertini, nel 40° dalla promulgazione della

Carta Costituzionale, scrisse: «Essa rappresenta non soltanto la legge suprema

del nostro ordinamento, ma la guida sicura per realizzare una società sempre

più giusta e più libera, quale la vollero gli uomini e le donne che fecero la

Resistenza. Questa Costituzione, dunque, è un muro maestro della nostra

convivenza nazionale: essa va attuata, e non discussa, nel suo spirito prima che

nella lettera, perché il popolo italiano, come disse Calamandrei, l’ha cementata

con le sue lacrime e il suo sangue». La nostra Costituzione rimane faro della

Repubblica, nata dalla Resistenza, dai drammi della guerra, quale negazione

delle libertà e rinuncia alla giustizia, una prevaricazione dei violenti sugli altri.

Nel commemorare la ricorrenza, in questo infausto inizio del 2020, la Città di

Venaria Reale ha deciso di celebrare, ma in maniera estremamente sobria, nel

rispetto delle regole sulla sicurezza sanitaria in vigore. Con le parole della

memoria e con i gesti: una corona d’alloro deposta simbolicamente al

monumento in piazza Vittorio Veneto, in ricordo dei caduti, spesso giovanissimi,

protagonisti delle tante battaglie, avvenute anche nelle nostre vicine Valli di

Lanzo, in montagna, in campagna, come sul nostro territorio, per non

dimenticare cosa è stato, per non sottovalutare cosa potrebbe essere, per

continuare a preservare e avere sempre in primo piano, i valori contenuti nella

nostra Carta Costituzionale.

segue

