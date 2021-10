(AGENPARL) – mer 20 ottobre 2021 La “d’Annunzio” protagonista in Europa con il Progetto di Ricerca “VIRAL”

che verrà presentato il 22 ottobre prossimo, a Roma, presso il CNEL.

Sarà presentato il 22 ottobre prossimo, alle ore 9,30, nella “Sala del Parlamentino” del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), a Roma, alla presenza del Presidente del CNEL, Tiziano Treu, il Progetto VIRAL (Varieties of Industrial Relation in Aviation Lock-down). L’occasione sarà il seminario di studi sul tema “Problemi e sfide nel settore del trasporto aereo in Europa dopo il lock-down. Quale ruolo per le relazioni industriali”. Il Progetto di Ricerca europeo “VIRAL” è stato ideato e promosso dalla professoressa Fausta Guarriello, Ordinario di Diritto del Lavoro nel Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali della “d’Annunzio”, con la collaborazione della dottoressa Milena Impicciatore, docente di Diritto del Lavoro presso lo stesso Dipartimento e componente del Comitato di Indirizzo per la Ricerca di Ateneo, che ha ottenuto un finanziamento da parte della Direzione Generale Occupazione, Affari Sociali e Inclusione dell’Unione Europea. L’obiettivo della ricerca è accrescere e migliorare le competenze e le conoscenze in materia di relazioni industriali nel settore del trasporto aereo e della sua catena del valore, che ha una rilevanza strategica per l’Europa e che è stato duramente colpito dalla pandemia da Covid-19. La prestigiosa rete internazionale, coordinata dalla professoressa Guarriello, vede coinvolte la Kobenhavns Universitet (Danimarca), la National University of Ireland Maynooth (Irlanda), la Uniwersytet Lodzki (Polonia), la Universidad de Sevilla (Spagna), la Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen Nurnberg (Germania), la Szkola Glowna Handlowa W Warszawie (Polonia), l’Universitè de Strasbourg (Francia) e altri due partner italiani: l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino e l’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali dell’Emilia Romagna.

<La presentazione del Progetto VIRAL al CNEL – spiega la professoressa Fausta Guarriello – avverrà davanti a una nutrita rappresentanza di aziende e di organizzazioni sindacali del settore provenienti dai paesi partner, della Commissione europea, DG MOVE, del segretario della Federazione europea dei trasporti e di esperti del settore e sarà accompagnata da una giornata di confronto e approfondimento. Questa presenza mira a coinvolgere gli stakeholder sin dalla fase di avvio del progetto sui problemi e le sfide del trasporto aereo in Europa dopo la pandemia”

Il Responsabile Rapporti con la Stampa

Maurizio Adezio

