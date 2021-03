COMUNICATO STAMPA – LA D’ANNUNZIO PARTECIPA AL PROGETTO UNI.CO.RE.

(AGENPARL) – mar 09 marzo 2021 La “d’Annunzio” partecipa al progetto UNI.CO.RE.

per l’accoglienza di studenti rifugiati dall’Etiopia.

L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, unica tra quelle abruzzesi, partecipa, insieme

ad altri 23 Atenei italiani, alla terza edizione del Progetto UNICORE (University Corridors for Refugees),

destinato ad accogliere 43 rifugiati dall’Etiopia, in collaborazione con le Nazioni Unite ed il Ministero degli

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Le 24 Università italiane daranno la possibilità a studenti

rifugiati di proseguire il loro percorso accademico in Italia. Gli studenti saranno selezionati sulla base del merito

e della motivazione, attraverso un bando pubblico. Il progetto offre ai rifugiati residenti in Etiopia l’opportunità

di arrivare in Italia in maniera regolare e sicura per proseguire gli studi, in linea con l’obiettivo dell’UNHCR di

rafforzare i canali di ingresso per rifugiati e di raggiungere il tasso di iscrizione a programmi di istruzione

superiore al 15% nei paesi di primo asilo e nei paesi terzi. Il progetto inoltre riflette le indicazioni date dalla

Commissione Europea nel nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, nel quale si invitano gli Stati membri a creare

nuovi percorsi di ingresso e di protezione per i rifugiati, quali programmi di studio e lavoro. Collaborano al

progetto il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’UNHCR, Agenzia ONU per i

Rifugiati, Caritas Italiana, Diaconia Valdese, Centro Astalli e Gandhi Charity. Il progetto UNICORE è nato nel

2019 per poi espandersi nel 2020 con la partecipazione di venti studenti rifugiati originari del Sudan, Sud Sudan,

Repubblica Democratica del Congo ed Eritrea che attualmente frequentano corsi di laurea in undici università.

Per assicurare il supporto necessario agli studenti durante il programma di laurea magistrale della durata di due

anni e favorire la loro integrazione nella vita universitaria gli atenei si avvarranno del sostegno fondamentale di

un’ampia rete di partner locali. Le università partecipanti nel 2021 sono quelle di Bari “Aldo Moro”, Bergamo,

Brescia, Cagliari, “Luigi Vanvitelli” della Campania, “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara, Firenze, la

“European University Institute”, Salento di Lecce, Messina, Statale di Milano, Milano-Bicocca, “Luigi Bocconi”,

Modena e Reggio Emilia, Palermo, Padova, LUISS “Guido Carli”, Roma “La Sapienza”, Sassari, Università per

gli Stranieri di Siena, “IUAV” di Venezia, Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Verona, “Tuscia” di Viterbo.

