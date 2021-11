(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 JOB&ORIENTA – DONAZZAN E BERRINO (FDI): “REGIONI FONDAMENTALE RACCORDO STATO-TERRITORIO PER PNRR. IL LAVORO SI RIGENERA CON LA FORMAZIONE E CON IL DIALOGO CON LE IMPRESE”

VERONA, 27/11/2021

Grande presenza di Regioni alla 30esima edizione di Job&Orienta, in un ideale passaggio di testimone tra la fiera Orientamenti di Genova e lo storico salone di Verona: oggi presenti nel capoluogo scaligero il Ministro Patrizio Bianchi e ben 15 Assessori regionali a rappresentare le peculiarità e le competenze in tema di istruzione, formazione e lavoro delle Regioni italiane.

“Per vincere la sfida del PNRR bisognerà puntare molto sull’alleanza e sul dialogo con i territori, e con le Regioni in particolare. Il Capitale Umano è la materia prima dell’Italia, e se l’Italia è ancora la seconda potenza manifatturiera d’Europa e parla il linguaggio dell’esportazione nel mondo è per la traduzione manifatturiera e per la cultura del fare unita alla creatività formata dal pensiero dei classici”: è il commento degli Assessori regionali all’Istruzione e al Lavoro di Veneto e Liguria Elena Donazzan e Giovanni Berrino, rispettivamente Responsabile e vice del Dipartimento Nazionale Lavoro e Crisi aziendali di Fratelli d’Italia.

“La pandemia è stata un acceleratore sociale che ha evidenziato le debolezze del sistema. Si deve ripartire dal dialogo con il mondo produttivo, per costruire percorsi basati su una piena collaborazione con le aziende e tra scuola formazione e lavoro, non solo in continuità temporale, ma per contestualizzare i percorsi. Si deve assolutamente affermare che il lavoro è dignità, e ogni lavoro crea opportunità” aggiungo Donazzan e Berrino, che concludono “ecco ribadita la nostra convinta critica a sussidi e Reddito di cittadinanza in qualsiasi sua forma, mentre crediamo che apprendistato, sistema duale, esperienze di lavoro contrattualizzate siano la strada maestra per abbattere la disoccupazione e l’inattività”.

In foto, da sinistra a destra, Berrino e Donazzan a Job&Orienta.

