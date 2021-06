(AGENPARL) – lun 14 giugno 2021 SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.: RICHIESTA DI PIANO DI FINANZIAMENTO E DI RISANAMENTO DA PARTE DELL’ASF

L’Autorità di vigilanza rumena, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), ha adottato una serie di misure di vigilanza nei confronti dell’impresa di assicurazione:

SOCIETATEA DE ASIGURARE REASIGURARE CITY INSURANCE S.A.

abilitata ad esercitare in Italia senza sede stabile in diversi rami danni, tra cui il ramo 15 – Cauzione, nell’ambito del quale rientra il rilascio delle polizze fideiussorie.

In particolare, la ASF ha adottato, tra le altre, le seguenti misure: chiesto alla suddetta City Insurance S.A. di presentare un piano di finanziamento e di risanamento per ottemperare al rispetto dei requisiti di capitale minimo (MCR) e di solvibilità (SCR), comminato alla società una sanzione pecuniaria, revocato i provvedimenti autorizzativi delle nomine dei membri del Consiglio di gestione e di sorveglianza, imponendo anche ad essi sanzioni pecuniarie.

ASF ha infine designato il Fondo rumeno di garanzia delle assicurazioni a sostituire temporaneamente l’organo di gestione dell’impresa, con un mandato di 4 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con possibilità di proroga.

Il provvedimento è stato pubblicato il 4 giugno 2021 sul sito dell’Autorità di vigilanza rumena (https://asfromania.ro) .

Il precedente aggiornamento sulla City Insurance S.A. era del 22 maggio 2020.

Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell’interesse degli utenti.

