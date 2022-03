(AGENPARL) – lun 14 marzo 2022 Segreteria del sindaco

APERTE LE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO.IL

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E’ IL 31 MAGGIO

Resteranno aperte fino al 31 maggio le iscrizioni ai servizi comunali di mensa e trasporto

per l’anno scolastico 2022-2023.Le domande possono essere effettuate online

collegandosi al sito del Comune e cliccando sulla sezione ‘Iscrizione Servizi Scolastici’ che

si trova sulla home page in basso. Per effettuare l’iscrizione è necessario essere in

possesso dello Spid.

Il servizio di refezione scolastica viene garantito a tutti gli alunni che frequentano le

scuole dell’infanzia e le scuole primarie che ne facciano formale richiesta.

Le iscrizioni per la mensa possono essere richieste dai genitori dei bambini che

frequenteranno il primo anno della scuola dell’infanzia a settembre 2022 o da coloro che

richiedono il servizio per la prima volta in assoluto. Il servizio mensa alla primaria sarà

attivato automaticamente d’ufficio per chi avrà terminato il ciclo scolastico-mensa

dell’infanzia al 30 giugno 2022. L’ufficio invierà entro il 31 agosto 2022 l’email di

conferma di attivazione del servizio con l’indicazione del codice IRIS necessario per le

ricariche online.

Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni iscritti alle scuole dell’infanzia e

primarie viene garantito direttamente dal Comune sulla base di quattro bacini di

utenza, Capannori, Camigliano, S. Leonardo in Treponzio e Lammari.

Le iscrizioni devono essere effettuate dai genitori dei bambini che frequenteranno il

primo anno dell’infanzia o il primo anno della primaria o per la prima volta

successivamente al primo anno. Il servizio di trasporto scolastico per gli alunni

iscritti alle scuole secondarie di primo grado è organizzato sulle linee di trasporto

pubblico locale e l’iscrizione dovrà essere effettuata presso l’azienda Autolinee Toscane.

Invariate le tariffe rispetto allo scorso anno per entrambi i servizi. Previste

agevolazioni tariffarie per famiglie numerose (con 3 o più figli) e a basso reddito in base

all’Isee. Le domande dovranno essere presentate nei mesi di luglio e agosto tramite

piattaforma Urbi o sul sito del Comune alla sezione ‘Servizi online’.

Dopo il 31 maggio l’iscrizione al trasporto scolastico può essere richiesta solo