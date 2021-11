(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 Il Vice Capo Vicario della Polizia, Prefetto Maria Luisa Pellizzari, ha partecipato oggi alla VI Conferenza Nazionale sulle Dipendenze “oltre le fragilità”, in corso a Genova, prevista dal D.P.R. n. 309/1990, organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le Politiche Giovanili – in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Antidroga e finalizzata ad approfondire le problematiche connesse alla diffusione di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Nell’ambito del suo ruolo di chair, il Prefetto si è soffermato ad illustrare alcuni progetti con finalità di prevenzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza in sinergia con il Dipartimento per le Politiche Antidroga.

Il primo progetto sul contrasto dell’incidentalità causata dall’uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcool vede il coinvolgimento della Polizia Stradale e, con l’obiettivo di intercettare i giovani sulla strada, vede l’utilizzo del Pullman Azzurro, una vera e propria aula multimediale itinerante volta ad informare i giovani sui rischi di porsi alla guida in stato di alterazione. Nell’ambito di questa campagna è previsto un tour su 20 sedi (una per ogni Regione) presso le scuole che sono state individuate in sinergia con il MIUR.

Il secondo progetto “Icarus”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della diffusione delle droghe, punta sulla formazione da parte della Polizia di Stato di circa 15 mila docenti “tutor”, con l’obiettivo di mettere insieme nelle scuole una rete tra famiglie, studenti, docenti e istituzioni sul territorio.

Genova, 27 novembre 2021

