COMUNICATO STAMPA #INSIEMENEUSCIREMO: CONCERTO PER L’INIZIATIVA LANCIATA SULLA PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE. SI ESIBISCE DOMANI IL CHITARRISTA FRANCESCO MARIA MARTORANA

(AGENPARL) – sab 25 aprile 2020 #Insiemeneusciremo: Concerto per l’iniziativa lanciata sulla pagina facebook del Comune. Si esibisce domani il chitarrista Francesco Maria Martorana

Bagheria, 25 Aprile 2020 – Un nuovo concerto da parte di un artista bagherese per i cittadini di Bagheria.

Francesco Martorana, proporrà alla città un suo concerto, per chitarra, per circa un’ora, domani, domenica 26 aprile, a partire dalle ore 18,00, sulla pagina facebook del Comune https://www.facebook.com/ComuneBagheria/ e dalla sua pagina personale www.facebook.com/pg/francesco.maria.martorana.

Un concerto a base di musica popolare e d’autore, preso dall’ispirazione del momento, il musicista regalerà ai bagheresi un’ora di buona musica.

L’amminisrazione comunale ringrazia l’artista per la sua disponibilità e si congratula per la sua bravura.

Artista del “2012 ICCN WORLD FESTIVAL” UNESCO di Gangneung in Corea del Sud come capocompagnia di “TANGO DISìU – Le musiche dei Porti”, Francesco ha intrapreso lo studio della chitarra all’età di nove anni per dedicarsi, nel tempo, alla pratica di strumenti a corda quali la mandola ottava irlandese, il cuatro venezuelano e la guitarra portuguesa tipica del fado del Portogallo.

Alla musica portoghese, alla quale è approdato dopo un’approfondita esperienza con la lusofona bossa nova brasiliana;

Convinto, nonostante le continue ricerche di affinità e differenze tra i popoli, che “non esiste forma d’Arte autentica che non si compenetri nei caratteri della propria terra”, ha collaborato per dieci anni con il gruppo folklorico “I Casteldaccesi e la Corte del Duca” con cui ha suonato in occasione di diversi eventi di rilievo internazionale in Italia e in Portogallo. A Palermo ha, inoltre, realizzato una serie di concerti per il Teatrino delle tradizioni popolari “Ditirammu”.

Con il M° Mario Modestini, il poeta Tommaso Romano e l’attrice Stefania Blandeburgo, è fondatore della “Compagnia delle Sedie Volanti” per la quale ha curato la realizzazione del lavoro teatrale e discografico “Acquerelli dello Scirocco”.

Nella passione per la musica argentina e per il Tango in particolare, è stato accompagnato dal forte carattere delle voci delle cantanti Cinzia Lo Pinto e Silvia Frittitta; con entrambe, in diversi organici d’ensemble, numerosissimi sono stati i concerti e le manifestazioni che hanno visto ballare il popolo tanghero di Palermo nelle più svariate occasioni di Milonga, nelle serate del tango.

La mirabolante parabola delle produzioni artistiche nello spettacolo operata dell’associazione palermitana UNITANGO, poi, lo ha visto definitivamente sposare la cultura della musica e della danza rioplatense; ha suonato il Tango condividendo il palcoscenico con i massimi artisti di questa danza.

Numerosissime le collaborazioni e gli spettacoli in in giro per il mondo.

L’attuale impegno artistico e professionale del musicista è volto a promuovere lo spettacolo originale su testi di Ignazio Buttitta “La mia vita vorrei scriverla cantando”, che, ideato con Paolo Zarcone e messo in scena dalla “Compagnia Tango Disìu”, si sviluppa intorno alla preziosa guida narrativa di Flora, ottantaquattrenne figlia del poeta, e ha ottenuto lo speciale patrocinio della Fondazione intitolata al poeta bagherese.

Francesco Maria Martorana è docente di Musica per l’Immagine per il “Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Sicilia”. Ha composto colonne sonore per corto- e medio-metraggi:“Quello che rimane” di Michele di Dio, proiettato al Parlamento di Bruxelles in occasione della intitolazione di una sala ai giudici antimafia Falcone e Borsellino; “La memoria che resta” di Francesca La Mantia; “Ignazio Buttitta – Pueta in piazza”.

Attualmente impegnato nello studio di chitarra jazz presso il Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo.

il curriculum completo qui: www.facebook.com/pg/francesco.maria.martorana.

mm

🔊 Listen to this