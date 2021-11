(AGENPARL) – ven 05 novembre 2021 Roma, 5 novembre 2021

IL REDDITO DI CITTADINANZA: CHIAREZZA SUI CONTROLLI DELL’INPS

Con riferimento a quanto dichiarato dal deputato Francesco Lollobrigida, nel corso della trasmissione “Porta a porta” del 4 novembre, relativamente ad una presunta mancanza di controlli da parte dell’Inps e della presunta connivenza dolosa dei dipendenti Inps nell’erogazione del Reddito di Cittadinanza sono doverose alcune precisazioni.

Inps, al contrario di quanto affermato in trasmissione, ha effettuato tutti i controlli possibili in base alla normativa vigente su tutto il territorio nazionale, applicando la Legge.

È appena il caso di accennare che i controlli effettuati e previsti dalla normativa vigente sono relativi a:

Requisiti anagrafici (cittadinanza e residenza)

Questo tipo di controllo, di esclusiva competenza dei Comuni, viene effettuato con la collaborazione di INPS che mette a disposizione esclusiva dei Comuni una piattaforma dedicata e implementata con i flussi informativi provenienti dall’Istituto (ovvero le domande inoltrate).

L’Istituto, comunque, si è fatto promotore presso il Governo di una proposta di modifica normativa per rafforzare i propri poteri di controllo preventivo, soprattutto sui requisiti anagrafici, prima del pagamento della prestazione.

Requisiti reddituali

Tali requisiti sono controllati da INPS sulla base dei dati autocertificati in ISEE e validati dall’Agenzia delle Entrate.

Requisiti patrimoniali

Anche la consistenza del patrimonio mobiliare è controllata da INPS sulla base delle autocertificazioni ISEE, validate dall’Agenzia delle Entrate.

Beni durevoli