(AGENPARL) – mar 09 novembre 2021 Roma, 9 novembre 2021

DESIGN SYSTEM

Le regole Inps per la qualità della progettazione

del nuovo modello di servizio

INPS adotta oggi il suo Design System per la progettazione e realizzazione di tutti i prodotti digitali dell’Istituto.

Dopo il manifesto di UX@INPS, la guida ai valori e ai principi dell’esperienza utente, INPS arricchisce la progettazione del nuovo modello di servizio di un nuovo tassello: il Design System.

Si tratta di un insieme di regole e linee guida che consentirà agli sviluppatori informatici dell’INPS di definire gli asset grafici di riferimento per i servizi on line, garantendo coerenza e continuità di esperienza e usabilità all’interno dell’ecosistema digitale.

In questo modo INPS mira a rafforzare la collaborazione organizzativa interna e la standardizzazione dei flussi operativi, attraverso procedure e modalità di lavoro condivise e a garantire una coerenza e uniformità in termini di interfaccia a favore dell’utenza sia interna che esterna.

L’utente, indipendentemente dal servizio richiesto on line, si troverà di fronte ad un’interfaccia familiare e coerente su tutte le piattaforme INPS, sentendosi rassicurato e supportato nella navigazione da un’esperienza coincidente con il proprio modo d’uso.

Il Design system INPS risponde inoltre all’esigenza di dotare l’Istituto di un linguaggio visivo specifico e fortemente caratterizzato, che ne rafforzi il brand e soddisfi i casi d’uso propri della natura dei servizi erogati, rispettando nel contempo le linee guida e i principi espressi da Agid e dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale.

Il progetto di Design System sarà continuamente aggiornato e arricchito nel corso dei prossimi mesi, attraverso il contributo di tutti gli stakeholder interni ed esterni e la costante applicazione ed integrazione con gli elementi del manifesto di UX@INPS.

🔊 Listen to this