(AGENPARL) – lun 18 ottobre 2021 INIZIO ATTIVITA’ DEL NUOVO SINDACO DI GIARRE

IL DOTT. LEONARDO CANTARELLA INCONTRA IL SEGRETARIO GENERALE, I DIRIGENTI E I DIPENDENTI

Dopo la proclamazione dei risultati elettorali inerenti l’Elezione del Sindaco di Giarre e la relativa cerimonia di insediamento svoltasi lo scorso venerdì 15 ottobre 2021, il neo Sindaco Leonardo Cantarella stamane si è recato in Municipio ove,nel suo ufficio, insieme agli Assessori Claudio Raciti e Tania Spitaleri ha incontrato il Segretario Generale dott. Salvatore Marco Puglisi e i Dirigenti Ing. Giuseppa Rita Leonardi, dott. Giorgio La Malfa e dott.ssa Letizia Nani per conoscere più in dettaglio la situazione dell’Ente ed iniziare la programmazione delle varie attività.

A seguire, ha visitato tutti gli uffici comunali dei tre plessi (via Callipoli, Via P.ssa Jolanda e via Federico II di Svevia) per incontrare e salutare tutti i dipendenti ed accertarsi di persona delle condizioni in cui si opera al fine di una immediata riorganizzazione dei servizi.

Nei prossimi giorni il Sindaco Cantarella farà visita al Comando dei Carabinieri di Giarre e alle altre Istituzioni presenti a Giarre.

_______________________________________________________

R. Gullotta – Addetto Stampa (tessera n. 134035)

Informazione e Comunicazione –

Comune di Giarre ( L. 150/2000)

🔊 Listen to this