(AGENPARL) – ven 18 marzo 2022 Segreteria del sindaco

Ufficio stampa

Piazza Aldo Moro, 1 – 55012 Capannori (LU) – Italia – www.comune.capannori.lu.it

Comunicato stampa

‘LA MEMORIA RENDE LIBERI’: LUNEDI’ 21 MARZO IN PIAZZA ALDO MORO GLI

STUDENTI DEL LICEO ‘MAJORANA’ RENDONO OMAGGIO ALLE VITTIME DI

MAFIA

In occasione della ’27a Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime

innocenti di mafia’ promossa dall’associazione Libera

‘La memoria rende liberi’ questo il titolo dell’iniziativa con cui circa 600 studenti del liceo

scientifico ‘E.Majorana’ di Capannori lunedì 21 marzo alle ore 11.00 in piazza Aldo Moro

renderanno omaggio alle vittime di mafia. L’evento è promosso dal liceo ‘Majorana’ e dal

presidio Libera Lucca ‘Giuliano Guazzelli’ in collaborazione con il Comune di Capannori in

occasione della ’27a Giornata della Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime

innocenti di mafia’ promossa a livello nazionale da Libera . Gli studenti del liceo

renderanno testimonianza attraverso la loro voce ai bambini, donne e uomini che hanno

perso la propria vita per mano della violenza mafiosa. In piazza insieme agli studenti ci

saranno il sindaco Luca Menesini, il dirigente scolastico del liceo Majorana Luigi Lippi, le

docenti Catiuscia Giacomelli ed Elisa Greco, che hanno coordinato l’iniziativa anche in

rappresentanza dell’associazione Libera.

“E’ con piacere che ospitiamo nella piazza del Comune questa importante iniziativa

promossa dal liceo Majorana e dall’associazione Libera che ringraziamo alla quale

abbiamo convintamente collaborato – spiega il sindaco Luca Menesini -. Riteniamo

importante che le nuove generazioni siano sensibilizzate sul tema della legalità e trovo

molto bello che il ricordo delle numerosissime vittime di mafia giunga proprio dalla voce

di giovani studenti. Un modo per non dimenticare le vittime delle stragi, del terrorismo e

del dovere e per essere vicini ai loro familiari”.

Capannori, 18 marzo 2022