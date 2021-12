(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 Infrastrutture, Durigon (Lega) “Importante incontro con viceministro Morelli, sul tavolo futuro Latina”

“A margine dell’incontro organizzato dall’Ance Latina, insieme con i consiglieri comunali del gruppo Lega abbiamo incontrato il viceministro alle Infrastrutture Alessandro Morelli.

Questa è stata l’occasione per riprendere in mano, in considerazione dell’arrivo dei fondi del PNRR, tutti quelle proposte di crescita infrastrutturale del capoluogo Pontino rimaste su carta nel corso degli anni.

Abbiamo infatti discusso dei collegamenti Roma – Latina e Cisterna – Valmontone; delle problematiche connesse all’insabbiamento del porto canale di Latina e dell’esigenza della realizzazione di un vero approdo turistico; della metropolitana di superficie, un’opera tra l’altro già finanziata dal CIPE per 83 milioni e mai realizzata; della realizzazione di uno scalo aeroportuale commerciale, a partire dall’infrastruttura militare già presente e giudicata adatta dall’Enac.

Quanto emerso al termine di questo incontro è il pieno impegno a collaborare allo scopo di garantire una crescita infrastrutturale adeguata alla seconda città del Lazio, mettendo mano alla progettazione già esistente e entrando nel concreto delle realizzazioni grazie all’arrivo dei Fondi europei per la Ripresa. Latina merita finalmente lo sviluppo che attende da anni. Oggi grazie alla Lega è finalmente possibile trasformarlo in realtà”

E’ quanto dichiara il coordinatore regionale della Lega, Claudio Durigon

Roma 16 dicembre 2021

Gianandrea Sapio

