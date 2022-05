(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 SABATO 14 MAGGIO L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI PITTURA DI GABRIELE MATTEUCCI ‘RITRATTI IN CASA GORI’.

Sabato 14 maggio alle ore 15.00 al Museo Athena di via Carlo Piaggia a Capannori sarà inaugurata la mostra di pittura di Gabriele Matteucci ‘Ritratti in Casa Gori-.Così lontani, così vicini’. La mostra espone opere ispirate ai volti di alcuni ospiti della residenza sanitaria assistita ‘Don Aldo Gori’ di Marlia.

La mostra resterà aperta dal 14 al al 28 maggio con il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9-12, martedì e giovedì 9-12 e 14.30-17.30, sabato, sabato 10-13 e 16-19. L’ingresso è libero.

Gabriele Matteucci nasce nel 1973 a Lucca, pittore di solida formazione accademica terminata con lode a Carrara con una tesi intitolata “Così lontani, così vicini” un viaggio in cui le proprie opere, ispirate ai volti di Casa Gori a Marlia, erano accompagnate a quelle dei pittori Lorenzo Viani e Marlene Dumas. Da giovane Gabriele rimane particolarmente attratto a scoprire i vissuti di queste persone, soprattutto da chi, come “Maria”, proveniva dall’ospedale psichiatrico di Maggiano in provincia di Lucca . Erano racconti di vita tortuosi, tremendi, toccanti. Da qui scaturisce l’ interesse di ritrarre i loro volti, immedesimandosi e trascrivendo anche in prosa e poesia i loro racconti.

Capannori, 9 maggio 2022

Lorella Sartini

🔊 Listen to this