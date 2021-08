(AGENPARL) – lun 02 agosto 2021 Inaugurazione del percorso marittimo nelle Aree Marine Protette

dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei

Giovedì 5 Agosto 2021 ore 12:00 presso il Molo adiacente

gli uffici della Capitaneria di Baia (Bacoli – Na)

Sarà presente l’Assessore del Turismo della Regionale Campania On. FELICE CASUCCI

Giovedì 5 Agosto 2021, alle ore 12:00, presso il Molo adiacente gli uffici della Capitaneria di Baia (Bacoli – Na), alla presenza del Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, arch. Francesco Maisto, dell’Assessore del Turismo della Regione Campania, On. Felice Casucci, e dei sindaci dell’area flegrea, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del nuovo Percorso nelle Aree Marine Protette del Parco Regionale dei Campi Flegrei. Tale obiettivo, indispensabile per il rilancio del territorio nella sua complessità secondo le strategie di sviluppo indicate dal Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, avverrà grazie al varo della “IRIS”, un nuovissimo modello di imbarcazione progettata e realizzata affinché, attraverso una porzione della coperta dal fondo trasparente, anche coloro che non praticano la subacquea, e disabili, potranno avere l’opportunità di vedere le meraviglie dell’archeologia sepolte sui fondali del mare flegreo. Il natante, della portata di 50 persone e destinato al trasporto passeggeri, ha in programma sotto la l’egida dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei una serie di rotte estremamente suggestive che, partendo dall’asse Posillipo – Capo Miseno, raggiungono anche il porto di Napoli e anche l’isola di Procida, in occasione di Procida Capitale della Cultura 2022.

La Società N’Ostro Sud s.r.l., proprietaria della barca, tra l’altro, ripristinerà per mezzo di accordi intercorsi con l’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei l’intero parco boe che recinta le Aree Marine Protette, attualmente in disuso.

Subito dopo la presentazione, il battello IRIS salperà per il viaggio inaugurale del tour turistico dal titolo:“Verso Procida. I Campi Flegrei visti dal mare. Archeologia, Miti, Racconti …” percorso emozionale lungo le Aree Marine Protette del Parco Regionale dei Campi Flegrei.

