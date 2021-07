(AGENPARL) – gio 01 luglio 2021 Inaugurato il nuovo portale per l’export in Canada

Euromed International Trade, con il patrocinio della Canadian Chamber in Italy, presenta Exportiamo in Canada, un progetto mirato a una divulgazione sistematica e aggiornata sulle opportunità di affari e interscambi per le imprese italiane nel mercato canadese.

L’iniziativa, che trova forma nel nuovo portale web www.exportiamoincanada.com, parte dalle difficoltà che le imprese stanno vivendo dopo l’emergenza economica a causa della pandemia da coronavirus e dalla necessità, in un’ottica di rilancio, di pianificare una nuova strategia di export, o rafforzare quella esistente, cercando di individuare nuovi mercati con un potenziale da sfruttare. Una condizione essenziale per bilanciare i cali di vendite e fatturato subiti nell’ultimo anno.

Ma perché allora puntare proprio sul Canada? A spiegarlo è Sergio Passariello, Ceo di Euromed International Trade e ideatore del nuovo progetto dedicato al Canada: “Da alcuni anni seguiamo con particolare attenzione il focus canadese, e in particolare da quando è stato stipulato l’accordo di libero scambio CETA, che ha eliminato gran parte delle tariffe doganali e delle barriere tariffarie, e che ha regolamentato molti settori tra i due paesi, non solo relativi alla parte commerciale, ma anche in altri ambiti, come il riconoscimento delle qualifiche professionali, gli appalti pubblici, la concessione di marchi e brevetti e la difesa dalla falsificazione e dall’italian sounding. Tutti elementi che possono creare innumerevoli opportunità di vendita e investimenti per le imprese italiane.”

Forte dell’accordo CETA, nonostante l’Italia sia ancora in attesa della ratifica che darà piena efficacia, le imprese italiane potranno quindi trovare uno spazio di crescita in un Paese che ormai da tempo registra una crescita economica rapida e costante, accompagnata da una preziosa diversificazioni dei settori che contribuiscono allo sviluppo. E se il presente è lusinghiero, il futuro si prospetta ancora più roseo, dato che l’economia canadese è orientata al futuro attraverso una tendenza quasi naturale per la sostenibilità e l’innovazione.

In questo contesto, grazie al nuovo progetto le imprese italiane interessate a conoscere più a fondo il contesto economico e commerciale canadese, potranno trovare informazioni e focus settoriali, un webinar online, realizzato dal team di esperti di Exportiamo in Canada, oltre a servizi offerti per un accompagnamento efficace e sicuro verso il mercato nordamericano. Completa l’offerta, una sezione news, costantemente aggiornata con notizie e approfondimenti in materia di internazionalizzazione ed export legate al mondo canadese.

“Siamo pronti ad accompagnare per mano le aziende nella scoperta del Canada e nell’accesso a questo mercato – aggiunge Passariello – sfruttando i nostri canali di informazione, un gruppo di lavoro con esperienza consolidata nel supporto all’internazionalizzazione e una rete di contatti sviluppata nel corso degli anni, anche grazie alla partnership con la Canadian Chamber in Italy, che sostiene con convinzione il nostro progetto”.

