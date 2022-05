(AGENPARL) – lun 09 maggio 2022 Distinti saluti e buon lavoro. Ufficio stampa sindacato confederale Ugl di Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna

Imprese, votazioni Rsu in Sica Spa di Alfonsine: Ugl elegge due delegati

Elezioni Rsu in Sica Spa, azienda di valore mondiale con sede in Romagna, ad Alfonsine, specializzata nella produzione di apparecchiature ‘a valle’ per tubi in plastica e attrezzature ausiliarie.

Buon risultato per Ugl Metalmeccanici che si presentava per la prima volta ed ha eletto 2 delegati. Risultato lusinghiero che il segretario regionale Ugl Metalmeccanici dell’Emilia-Romagna, Francesco Stavale, commenta con grande soddisfazione: “Abbiamo ottenuto il 40% dei voti ed abbiamo eletto 2 delegati. Uno di questi, addirittura, ha ottenuto più voti in assoluto all’interno della fabbrica. Ci congratuliamo con i ragazzi per il grande risultato colto al primo tentativo”.

Nel dettaglio sono stati eletti: Rudi Capucci (il più votato con 36 preferenze) e Andrea Pelosi. Anche Fiom/Cgil ha eletto 2 delegati.

Per il risultato raggiunto arrivano le congratulazioni della segreteria nazionale Ugl di categoria, nella persona di Antonio Spera, per “l’ottimo lavoro” svolto da Stavale e dai dirigenti in tutte le votazioni di fabbrica in Emilia-Romagna dove il sindacato s’è sempre di più messo in luce.

Ed anche il segretario territoriale Ugl Romagna Filippo Lo Giudice si è congratulato con la segreteria Ugl Metalmeccanici e con i neo eletti Rsu per il traguardo raggiunto che vuole essere solo l’inizio di “un nuovo e più condiviso impegno nella difesa dei diritti dei lavoratori”.

