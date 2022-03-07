(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 &$0(5$ ', &200(5&,2 0217( 526$ /$*+, $/72 3,(0217(
6HUYL]LR &RPXQLFD]LRQH (VWHUQD
WHO   ² 
FRPXQLFD]LRQH#SQRFDPFRPLW
&RPXQLFDWR 6WDPSD 
,035(1',725,$ )(00,1,/(
QHO  DYYLDWH  LPSUHVH QHOOH SURYLQFH GHO TXDGUDQWH
SRVLWLYR LO ELODQFLR DQQXDOH
9HUFHOOL  PDU]R 
² 6RQR  UDSSUHVHQWDQR LO % GHOOH LPSUHVH WRWDOL
GHO 3LHPRQWH 1RUG 2ULHQWDOH RSHUDQR
LQ SULPLV
QHO FRPPHUFLR WXULVPR H VHUYL]L
DOOD SHUVRQD DOOD ORUR JXLGD FL VRQR QHO % GHL FDVL JLRYDQL
XQGHU
H QHO %
GRQQH VWUDQLHUH VRQR TXHVWL L WUDWWL VDOLHQWL GHOOH LPSUHVH IHPPLQLOL FKH RSHUDQR
QHOOH SURYLQFH GL %LHOOD 1RYDUD 9HUEDQR &XVLR 2VVROD H 9HUFHOOL
1HO FRUVR GHOO·DQQR  OH LPSUHQGLWULFL GHO TXDGUDQWH KDQQR GDWR YLWD D 
QXRYH DWWLYLWj FKLXGHQGRQH 
DO QHWWR
GHOOH FDQFHOOD]LRQL G·
XIILFLR
LO ELODQFLR
GHPRJUDILFR q ULVXOWDWR SHUWDQWR
SRVLWLYR 
XQLWj
WUDGXFHQGRVL LQ XQD
YDULD]LRQH GHO % SL IDYRUHYROH GL TXHOOR PHVVR D VHJQR GDOO·LQWHUR VLVWHPD
LPSUHQGLWRULDOH GHOOH
TXDWWUR SURYLQFH 
%

/H LPSUHVH D FRQGX]LRQH
IHPPLQLOH KDQQR HVSUHVVR XQD PDJJLRUH GLQDPLFLWj LQ ULIHULPHQWR DOOD
FRPSRQHQWH JLRYDQLOH H D TXHOOD VWUDQLHUD FKH KDQQR UHJLVWUDWR ULVSHWWLYDPHQWH
 H  QXRYH LVFUL]LRQL FRQWUR  H  FHVVD]LRQL
3HU TXDQWR ULJXDUGD OH VLQJROH SURYLQFH OH LPSUHVH IHPPLQLOL GL %LHOOD 9HUEDQLD H
9HUFHOOL KDQQR YLVWR XQD FUHVFLWD GHOOR VWRFN SDUL ULVSHWWLYDPHQWH D % %
H % 1RYDUD q VWDWD OD UHDOWj FRQ OD PDJJLRUH
FUHVFLWD %
,O ULVXOWDWR GHOO·LPSUHQGLWRULD IHPPLQLOH GL TXDGUDQWH ULVXOWD LQ OLQHD FRQ OD
SHUIRUPDQFH
GHOOH LPSUHVH IHPPLQLOL SLHPRQWHVL
%
DWWHVWDQGRVL OLHYHPHQWH
DO GL VRWWR GHO GDWR QD]LRQDOH %
, VHJQDOL GL PLJOLRUDPHQWR PDQLIHVWDWL GDO VLVWHPD LPSUHQGLWRULDOH QHO FRUVR GHO
 WURYDQR FRQIHUPD QHOOH GLQDPLFKH HVSUHVVH GDOOD FRPSRQHQWH IHPPLQLOH FKH
UDSSUHVHQWD ROWUH XQ TXLQWR GHO WHVVXWR SURGXWWLYR GHO 3LHPRQWH 1RUG 2ULHQWDOH
FRPPHQWD
)DELR 5DYDQHOOL
 SUHVLGHQWH GHOOD &DPHUD GL &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD
/DJKL $OWR 3LHPRQWH ª
)DUH LPSUHVD q FRPSOHVVR H VSHVVR OR q DQFRU GL SL SHU OH
GRQQH SHU VRVWHQHUH O·LPSUHQGLWRULD IHPPLQLOH H O·DSSRUWR FKH HVVD RIIUH DOOD YLWDOLWj
GHOOD QRVWUD HFRQRPLD OD &DPHUD GL &RPPHUFLR KD FRVWLWXLWR XQ &RPLWDWR ORFDOH
LQ PRGR GD RIIULUH DOOH LPSUHQGLWULFL GHO WHUULWRULR RSSRUWXQLWj FRQFUHWH GL
IRUPD]LRQH H DJJLRUQDPHQWR VX PLVXUH DJHYRODWLYH H GL DFFHVVR DO FUHGLWR
«
/H SURVVLPH LQL]LDWLYH SURPRVVH GDO &RPLWDWR SHU O·LPSUHQGLWRULDOLWj IHPPLQLOH
GHOOD &DPHUD GL &RPPHUFLR ULJXDUGDQR LQ SDUWLFRODUH O·RUJDQL]]D]LRQH GL HYHQWL
IRUPDWLYL ULYROWL DOOH LPSUHVH GL %LHOOD 1RYDUD 9HUFHOOL H 9&2 VXL WHPL GHOOH
WHFQLFKH GL YHQGLWD SXEOLF VSHDNLQJ HG HGXFD]LRQH ILQDQ]LDULD
&RPXQLFDWR 6WDPSD 
&$0(5$ ', &200(5&,2 0217( 526$ /$*+, $/72 3,(0217(
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6RWWR LO
SURILOR VHWWRULDOH
 OH LPSUHVH ´URVDµ VL FRQFHQWUDQR SUHYDOHQWHPHQWH QHO
WHU]LDULR FROORFDQGRVL LQ RUGLQH GL QXPHURVLWj QHO FRPSDU
WR GHO FRPPHUFLR LQ
FXL LO 
% GHOOH LPSUHVH GHO TXDGUDQWH ULVXOWD IHPPLQLOH LQ TXHOOR GHOOH DOWUH
DWWLYLWj GL VHUYL]L LQFOXVH SDUUXFFKLHUH H ODYDQGHULH FKH SUHVHQWD XQD VLJQLILFDWLYD
VSHFLDOL]]D]LRQH FRQ XQ SHVR GHOOH LPSUHVH JXLGDWH GD GRQQH SDUL DO % GL
TXHOOH WRWDOL 6HJXRQR O·DOORJJLR H ULVWRUD]LRQH GRYH LQ XQ FDVR VX WUH F·q XQD
GRQQD DO FRPDQGR OH PDQLIDWWXUH O·DJULFROWXUD H OH DWWLYLWj LPPRELOLDUL
4XHVWD GLVWULEX]LRQH VL ULIOHWWH DQFKH D OLYHOOR SURYLQFLDOH FRQ OLHYL GLIIHUHQ]H D
%LHOOD LO WHU]R VHWWRUH SL UDSSUHVHQWDWR q TXHOOR GHOOH DWWLYLWj LPPRELOLDUL PHQWUH
QHO 9HUEDQR &XVLR 2VVROD GDWD OD IRUWH YRFD]LRQH WXULVWLFD LO VHWWRUH GHL VHUYL]L GL
DOORJJLR H ULVWRUD]LRQH q LO VHFRQGR FRPH LPSRUWDQ]D
)RQWH HODERUD]LRQL &DPHUD &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR 3LHPRQWH VX GDWL,QIRFDPHUH
3HU TXDQWR ULJXDUGD OD
IRUPD JLXULGLFD
 OH LPSUHQGLWULFL VFHOJRQR LQ SUHYDOHQ]D
OD IRUPD GHOOD GLWWD LQGLYLGXDOH DGRWWDWD LQ PLVXUD SL IUHTXHQWH ULVSHWWR DOOD
PHGLD GHOOH LPSUHVH GL FLDVFXQ WHUULWRULR $QDOL]]DQGR L VLQJROL FRQWHVWL SURYLQFLDOL
HPHUJRQR GHOOH GLIIHUHQ]H FKH ULFDOFDQR OH VSHFLILFLWj GHL WHVVXWL SURGXWWLYL ORFDOL
VL SDVVD LQIDWWL GD XQD TXRWD GHO % GL LPSUHVH LQGLYLGXDOL IHPPLQLOL D %LHOOD DO
% GL 9HUFHOOL LQ FXL OH LPSUHVH LQGLYLGXDOL FRVWLWXLVFRQR OD IRUWH PDJJLRUDQ]D
FRQ XQ SHVR GHO % $QDORJDPHQWH D 1RYDUD FKH SUHVHQWD OD PDJJLRUH
LQFLGHQ]D GL VRFLHWj GL FDSLWDOL ULVSHWWR DJOL DOWUL WHUULWRUL DQFKH OH LPSUHVH
IHPPLQLOL VFHOJRQR TXHVWD IRUPD LQ XQ SHUFHQWXDOH SDUL DO %
VLJQLILFDWLYDPHQWH VXSHULRUH DOOH DOWUH UHDOWj
6HWWRUL
,PSUHVH
IHPPLQLOL
UHJLVWUDWH DO

% LPSUHVH
IHPPLQLOL VXO
WRWDOH GHOOH
UHJLVWUDWH
% VXO WRWDOH
GHOOH LPSUHVH
IHPPLQLOL
7DVVR GL YDU %
DQQXR GHOOR
VWRFN
&RPPHUFLR DOO
LQJURVVR H DO GHWWDJOLR ULSDUD]LRQH
GL DXWRYHLFROH H PRWRFLFOL
%%%
$OWUH DWWLYLWj GL VHUYL]L%%%
$WWLYLWj GHL VHUYL]L GL DOORJJLR H GL ULVWRUD]LRQH %%%
$WWLYLWj PDQLIDWWXULHUH%%%
$JULFROWXUD VLOYLFROWXUD SHVFD%%%
$WWLYLWj LPPRELOLDUL%%%
1ROHJJLR DJHQ]LH GL YLDJJLR VHUYL]L GL
VXSSRUWR DOOH LPSUHVH
%%%
$WWLYLWj SURIHVVLRQDOL VFLHQWLILFKH H WHFQLFKH%%%
&RVWUX]LRQL%%%
$WWLYLWj ILQDQ]LDULH H DVVLFXUDWLYH%%%
&RPXQLFDWR 6WDPSD 
&$0(5$ ', &200(5&,2 0217( 526$ /$*+, $/72 3,(0217(
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)2&86 %,(//$
,Q SURYLQFLD GL %LHOOD LO WRWDOH GHOOH LPSUHVH IHPPLQLOL UHJLVWUDWH DO  GLFHPEUH
 q GL
 XQLWj LO % GHO WRWDOH SURYLQFLDOH

5LVSHWWR DOOD FRQVLVWHQ]D GHO 
SDUL D

XQLWj VL UHJLVWUD
WDVVR GL
YDULD]LRQH GHO %
 FDOFRODWD DO QHWWR GHOOH FHVVD]LRQL G·XIILFLR
'DOO·DQDOLVL GHL VHWWRUL SL UDSSUHVHQWDWLYL HPHUJH XQD FUHVFLWD SDUL DO % QHOOH
DWWLYLWj SURIHVVLRQDOL VFLHQWLILFKH H WHFQLFKH VHJXLWD GDO VHWWRUH FRVWUX]LRQL FRQ
XQ % /D IOHVVLRQH SL HYLGHQWH LQYHFH VL UHJLVWUD QHOOH DWWLYLWj LPPRELOLDUL
FRQ XQ %
6RWWR LO SURILOR GHOOD IRUPD JLXULGLFD O·LPSUHVD LQGLYLGXDOH q OD IRUPD SL GLIIXVD
FRQ XQD SHUFHQWXDOH GHO % VXO WRWDOH GHOOH LPSUHVH IHPPLQLOL VXSHULRUH DOOD
FRUULVSRQGHQWH TXRWD FDOFRODWD SHU WXWWH OH LPSUHVH SURYLQFLDOL H SDUL DO %
6HJXRQR OH VRFLHWj GL SHUVRQH DWWHVWDWH DO 
% LQIHULRUH DOO
D IUHTXHQ]D
FRPSOHVVLYD GHO 
%
H TXHOO
H GL FDSLWDOH FRQ LO % 
% LO GDWR FRPSOHVVLYR
SURYLQFLDOH HYLGHQ]LDQGR XQD WHQGHQ]D SL VSLFFDWD YHUVR OD VFHOWD GL IRUPH
JLXULGLFKH SL VHPSOLILFDWH H PHQR RQHURVH
)2&86 129$5$
,Q SURYLQFLD GL 1RYDUD LO WRWDOH GHOOH LPSUHVH IHPPLQLOL UHJLVWUDWH DO  GLFHPEUH
 q GL
 XQLWj LO % GHO WRWDOH SURYLQFLDOH

5LVSHWWR DOOD FRQVLVWHQ]D GHO 
SDUL D

XQLWj VL UHJLVWUD
WDVVR GL
YDULD]LRQH GHO %
 FDOFRODWR DO QHWWR GHOOH FHVVD]LRQL G·XIILFLR
'DOO·DQDOLVL GHL VHWWRUL SL UDSSUHVHQWDWLYL HPHUJH FKH LO VHWWRUH FKH UHJLVWUD OD
PDJJLRUH FUHVFLWD q TXHOOR GHOOH DWWLYLWj SURIHVVLRQDOL VFLHQWLILFKH H WHFQLFKH FRQ
XQ % VHJXLWH GDOOH FRVWUX]LRQL FRQ XQ % 1HJDWLYR LQYHFH LO VHWWRUH GHOOH
DWWLYLWj PDQLIDWWXULHUH 

%
6RWWR LO SURILOR GHOOD IRUPD JLXULGLFD O·LPSUHVD LQGLYLGXDOH ULVXOWD HVVHUH OD IRUPD
SL GLIIXVD FRQ XQD SHUFHQWXDOH GHO % VXO WRWDOH GHOOH LPSUHVH IHPPLQLOL
VXSHULRUH DOOD FRUULVSRQGHQWH TXRWD FDOFRODWD SHU WXWWH OH LPSUHVH SURYLQFLDOL H
SDUL DO % HYLGHQ]LDQGR OD PDJJLRUH WHQGHQ]D DG XQD IRUPD GL LPSUHVD PHQR
RQHURVD H SL VHPSOLILFDWD 6HJXRQR OH VRFLHWj GL FDSLWDOH DWWHVWDWH DO %
LQIHULRUH DOOD IUHT
XHQ]D FRPSOHVVLYD GHO 
%
H TXHOOH GL SHUVRQH FRQ LO %
% LO GDWR FRPSOHVVLYR SURYLQFLDOH
)2&86 9(5%$12 &86,2 2662/$
1HO 9HUEDQR &XVLR 2VVROD LO WRWDOH GHOOH LPSUHVH IHPPLQLOL UHJLVWUDWH DO 
GLFHPEUH  q GL
 XQLWj LO % GHO WRWDOH SURYLQFLDOH

5LVSHWWR DOOD FRQVLVWHQ]D GHO 
SDUL D

XQLWj VL UHJLVWUD
WDVVR GL
YDULD]LRQH GHO %
 FDOFRODWR DO QHWWR GHOOH FHVVD]LRQL G·XIILFLR
'DOO·DQDOLVL GHL VHWWRUL SL UDSSUHVHQWDWLYL HPHUJH XQD PDUFDWD FUHVFLWD QHO VHWWRUH
GHOOH DWWLYLWj LPPRELOLDUL % DQFKH
LO FRPPHUFLR UHJLVWUD XQ DXPHQWR GHO
&RPXQLFDWR 6WDPSD 
&$0(5$ ', &200(5&,2 0217( 526$ /$*+, $/72 3,(0217(
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%,Q
IOHVVLRQH LQYHFH OH DWWLYLWj ILQDQ]LDULH H DVVLFXUDWLYH 

% H OH DOWUH
DWWLYLWj GL VHUYL]L H O·DJULFROWXUD FKH VL DVVHVWDQR VXO %
6RWWR LO SURILOR GHOOD IRUPD JLXULGLFD q O·LPSUHVD LQGLYLGXDOH OD IRUPD SL GLIIXVD
FRQ XQD SHUFHQWXDOH GHO % VXO WRWDOH GHOOH LPSUHVH IHPPLQLOL VXSHULRUH DOOD
FRUULVSRQGHQWH TXRWD FDOFRODWD SHU WXWWH OH LPSUHVH SURYLQFLDOL H SDUL DO %
HYLGHQ]LDQGR OD PDJJLRUH WHQGHQ]D DG XQD IRUPD GL LPSUHVD PHQR RQHURVD H SL
VHPSOLILFDWD 6HJXRQR OH VRFLHWj GL FDSLWDOH DWWHVWDWH DO 
% LQIHULRUH DOO
IUHTXHQ]D FRPSOHVVLYD GHO 
%
H TXHOOH GL SHUVR
QH FRQ LO % 
% LO GDWR
FRPSOHVVLYR SURYLQFLDOH
)2&86 9(5&(//,
,Q SURYLQFLD GL 9HUFHOOL LO WRWDOH GHOOH LPSUHVH IHPPLQLOL UHJLVWUDWH DO  GLFHPEUH
 q GL
 XQLWj LO % GHO WRWDOH SURYLQFLDOH

5LVSHWWR DOOD FRQVLVWHQ]D GHO 
SDUL D

XQLWj VL UHJLVWUD
WDVVR GL
YDULD]LRQH GHO %
 FDOFRODWR DO QHWWR GHOOH FHVVD]LRQL G·XIILFLR
'DOO·DQDOLVL VHWWRULDOH VL UHJLVWUD XQ IRUWH DXPHQWR QHO FDPSR GHOOH DWWLYLWj
SURIHVVLRQDOL VFLHQWLILFKH H WHFQLFKH SDUL DO % VHJXLWH GDO VHWWRUH FRVWUX]LRQL
% H GDOOH DWWLYLWj PDQLIDWWXULHUH %,Q FDOR OH DWWLYLWj ILQDQ]LDULH H
DVVLFXUDWLYH 

% HG LO FRPPHUFLR 

%
6RWWR LO SURILOR GHOOD IRUPD JLXULGLFD OD SL GLIIXVD q O·LPSUHVD LQGLYLGXDOH FRQ XQD
SHUFHQWXDOH GHO % VXSHULRUH DOOD FRUULVSRQGHQWH TXRWD FDOFRODWD SHU WXWWH OH
LPSUHVH SURYLQFLDOL H SDUL DO % HYLGHQ]LDQGR OD PDJJLRUH WHQGHQ]D DG XQD
IRUPD GL LPSUHVD PHQR RQHURVD H SL VHPSOLILFDWD 6HJXRQR OH VRFLHWj GL SHUVRQH
DWWHVWDWH DO 
% LQIHULRUH DOO
D IUHTXHQ]D FRPSOHVVLYD GHO 
%
H TXHOOH GL
FDSLWDOH FRQ LO % % LO GDWR FRPSOHVVLYR SURYLQFLDOH
&RPXQLFDWR 6WDPSD 
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,035(6( )(00,1,/, 129$5$
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6HWWRUL
,PSUHVH
IHPPLQLOL
UHJLVWUDWH DO

% LPSUHVH
IHPPLQLOL VXO
WRWDOH GHOOH
UHJLVWUDWH
% VXO WRWDOH
GHOOH LPSUHVH
IHPPLQLOL
7DVVR GL YDU %
DQQXR GHOOR
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$WWLYLWj GHL VHUYL]L GL DOORJJLR H GL ULVWRUD]LRQH %
%
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%
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1ROHJJLR DJHQ]LH GL YLDJJLR VHUYL]L GL
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%
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%
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%
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&RVWUX]LRQL%
%
%
6HWWRUL
,PSUHVH
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UHJLVWUDWH DO

% LPSUHVH
IHPPLQLOL VXO
WRWDOH GHOOH
UHJLVWUDWH
% VXO WRWDOH
GHOOH LPSUHVH
IHPPLQLOL
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ULSDUD]LRQH GL DXWRYHLFROL H PRWRFLFOL
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$OWUH DWWLYLWj GL VHUYL]L%%%
$WWLYLWj GHL VHUYL]L GL DOORJJLR H GL ULVWRUD]LRQH %%%
$WWLYLWj PDQLIDWWXULHUH%%%
$WWLYLWj LPPRELOLDUL%%%
$JULFROWXUD VLOYLFROWXUD SHVFD%%%
1ROHJJLR DJHQ]LH GL YLDJJLR VHUYL]L GL
VXSSRUWR DOOH LPSUHVH
%%%
$WWLYLWj SURIHVVLRQDOL VFLHQWLILFKH H WHFQLFKH%%%
&RVWUX]LRQL%%%
$WWLYLWj ILQDQ]LDULH H DVVLFXUDWLYH%%%
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)RQWH HODERUD]LRQL &DPHUD &RPPHUFLR 0RQWH 5RVD /DJKL $OWR 3LHPRQWH VX GDWL,QIRFDPHUH
,035(6( )(00,1,/, 9(5&(//,
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6HWWRUL
,PSUHVH
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UHJLVWUDWH DO

% LPSUHVH
IHPPLQLOL VXO
WRWDOH GHOOH
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% VXO WRWDOH
GHOOH LPSUHVH
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%%%
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,PSUHVH
IHPPLQLOL
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IHPPLQLOL VXO
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GHOOH LPSUHVH
IHPPLQLOL
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DQQXR GHOOR
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COMUNICATO STAMPA – Imprese femminili Alto Piemonte
(AGENPARL) – lun 07 marzo 2022 &$0(5$ ', &200(5&,2 0217( 526$ /$*+, $/72 3,(0217(