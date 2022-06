(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 omune di Rimini

Ufficio Stampa

Rimini 7 giugno 2022

comunicato stampa

Il surf con la pagaia è lo sport dell’estate: ecco tutti i modi per fare Sup e tanti sport in acqua a Rimini

Sport e divertimento non solo sulla spiaggia, ma anche in acqua. La stagione del divertimento ‘attivo’ in acqua si apre idealmente il 10 giugno quando tornerà il Boabay, l’aquapark galleggiante, che si estende in mare, davanti agli stabilimenti balneari dal 47 al 62, zona piazzale Benedetto Croce. E’ composto da gonfiabili modulari costituiti da scivoli, tunnel, rampe inclinate, piattaforme, tappeti elastici e c’è persino un grande iceberg da “scalare”. In più lo spazio ‘Goleador Water Stadium’ è dedicato ai bambini dai 6 anni a 140 cm, a cui possono accedere se accompagnati da un adulto. Aperto fino a fine agosto con orario 10 – 13 / 15 – 19, l’apertura è vincolata dalle condizioni meteo marine. L’accesso al parco è uno dei tanti modi per divertirsi facendo attività fisica in acqua, ma per gli appassionati di sport d’acqua sono tanti gli indirizzi da segnare. A partire dai tanti centri nautici dislocati direttamente sulla spiaggia di Rimini all’altezza dei bagni 146, 93, 78, 69, 62, 32, 17, 8 e in zona Darsena.

Nei centri nautici, oltre alla locazione delle consuete attrezzature quali pedalò, mosconi a remi, SUP, paddle surf, bumpers, si possono trovare anche barche a vela, gommoni, catamarani, wind-surf, surf da onda e moto d’acqua. Vengono inoltre offerte diverse opportunità di attività idro-sciatoria quali: banana boat, ciambelloni, crazy ufo, divani, disco boat, e wakeboard. Infine, si possono prendere lezioni, impartite da personale qualificato, di SUP, vela, wind-surf, nuoto per bambini e di acquagym.

Una novità 2022 la offre il Centro Nautico all’altezza dei Bagni Libra, il collettivo di spiagge nato dall’unione dei bagni 63 · 63A · 63B · 64 e 65, che mette a disposizione nuove moto d’acqua che si guidano senza patente per la loro peculiarità di essere scooter d’acqua con il volante invece del manubrio, che, grazie al motore fuoribordo, rientra fra i natanti a motore che può essere noleggiato senza necessità di patente nautica. L’importante è essere maggiorenni. A bordo possono salire fino a tre persone grazie alla conformazione allungata del sedile.

Per gli amanti della pesca al largo, tutti i mercoledì dall’8 giugno al 28 settembre a Viserba si può fare una esperienza in mare alla scoperta dei vari tipi di pesca. Un’opportunità non solo per i pescatori esperti, ma anche per chi non hai mai provato. Le acque di Rimini sono ricche di sgombri, sugarelli, tombarelli, serra e, con un pizzico di fortuna, anche tanto altro.

