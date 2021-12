(AGENPARL) – mar 07 dicembre 2021 Il sindaco Rucco domani alle 16 visita ma mostra dei presepi del centro diurno La Fraglia

Il sindaco Francesco Rucco domani 8 dicembre alle 16 visiterà la mostra dei presepi il mercatino solidale allestiti da Agape cooperativa sociale in strada Coltura del Tesina 10.

I presepi e le creazioni del mercatino sono stati realizzati dai volontari e dagli utenti del centro diurno La Fraglia e sono in vendita per raccogliere fondi per questa realtà.

La mostra si può visitaredomani 8 dicembre dalle 10 alle 18.

La stampa è invitata alle ore 16.

