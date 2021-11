(AGENPARL) – mer 03 novembre 2021 Il paziente mieloleso nel 2021, l’esperienza in Istituto

A Bologna il convegno organizzato dal Montecatone R.I. (5 e 6 novembre)

Imola, 3 novembre 2021 – “Mielolesione e poi… Il paziente cronico nel 2021”, è il titolo del

convegno organizzato dall’Istituto di Riabilitazione di Montecatone, in programma a

Bologna il 5 e 6 novembre prossimi all’hotel Royal Carlton di via Montebello 8. Si parlerà di

riabilitazione multidisciplinare e personalizzata in conseguenza del fatto che diversamente

dal passato «la persona con mielolesione è completamente diversa rispetto a pochi

decenni fa, ora è un paziente longevo, con un’aspettativa di vita più lunga che può quindi

andare incontro a molteplici complicanze e problematiche correlate proprio alla sua

patologia midollare».

