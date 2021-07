(AGENPARL) – mer 21 luglio 2021 Il Mmab del futuro: venerdì 23 un incontro con i giovani di Montelupo

I ragazzi che già frequentano il Mmab come lo vorrebbero? Come vorrebbero migliorare il loro luogo di incontro preferito? Un’occasione non formale per far presente il proprio punto di vista

Venerdì 23 luglio l’amministrazione comunale invita i ragazzi a partecipare a un laboratorio per parlare del futuro del MMAB.

Un appuntamento informale in cui ascoltare e proporre idee per migliorare questo spazio, già molto amato dai ragazzi.

Il laboratorio sarà condotto da SIMURG, la società che segue il percorso partecipato “MMABELLO”, che ha, appunto, come obiettivo quello di coinvolgere i cittadini nel ripensare spazi e funzioni dell’edificio di piazza Vittorio Veneto.

I ragazzi possono dire la loro e proporre le loro idee.

Tante le questioni da prendere in considerazione: spazi studio, orari di apertura, valorizzazione delle aree esterne, eventi, servizi di informazione e orientamento, caffetteria…

«Il MMAB è sicuramente il luogo di Montelupo più frequentato dai ragazzi, ma spesso lo vivono solo come uno spazio di studio; ci piacerebbe che fosse davvero uno spazio “loro”, per questo fra i tanti incontri del percorso partecipativo (senza nulla togliere agli altri) è quello a cui tengo di più. Certo, organizzare un’iniziativa del genere un venerdì di fine luglio forse è un azzardo, ma voglio che passi l’idea che non è una riunione noiosa in cui pochi parlano e tutti ascoltano. È un momento di confronto in cui tutti coloro che hanno idee da proporle possono farlo, ma chi vuole può anche solo venire ad ascoltare.

Siamo in un momento in cui poco è stato deciso e le possibilità sono aperte. Quindi invito i ragazzi di Montelupo a venire al MMAB venerdì 23 luglio alle 18.00», afferma Simone Londi, vicesindaco e assessore alle politiche giovanili.

Dopo il laboratorio previsto un aperitivo offerto dal MMAB e a seguire DJ Set.

Ricordiamo anche che è sempre possibile compilare il questionario on line, disponibile sul sito del comune.

Il progetto MMABELLO è stato finanziato dall’autorità per la partecipazione della Regione Toscana.

