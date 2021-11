(AGENPARL) – dom 28 novembre 2021 GENOVA 27-28 NOVEMBRE 20121 – IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA PARTECIPA ALLA VI CONFERENZA NAZIONALE SULLE DIPENDENZE “OLTRE LA FRAGILITA’” CON IL DIRETTORE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ANTONINO MAGGIORE

Il Generale Antonino Maggiore, Direttore Centrale per i Servizi Antidroga del dipartimento di pubblica sicurezza, è intervenuto oggi alla VI Conferenza sulle dipendenze, in programma a Genova, nell’ambito della tavola rotonda “Dalle rotte internazionali del narcotraffico ai canali dello spaccio 2.0. Analisi e prospettive delle attivita’ di intelligence e contrasto”. Dopo un focus sulle rotte tradizionali del narcotraffico internazionale,ha sottolineato l’importanza delle attività undercover nel contrasto antidroga Infatti, attraverso l’utilizzo di operatori di polizia sottocopertura – che tra l’altro vengono “addestrati” proprio dalla DCSA – le attività” undercover si dimostrano efficaci sia nel “fare “barriera” ai grossi traffici internazionali – contro l’ ingresso di enormi quantità di stupefacenti in Italia- sia nella lotta allo spaccio delle droghe, una volta entrate dai confini nazionali. L”undercover è uno strumento fondamentale per colpire le organizzazioni ed i pusher che gestiscono lo spaccio “fisico” su piazza e la vendita nel web; efficace strumento contro l’espansione dello spaccio di droghe online, che ancora si affianca a quello tradizionale” senza superarlo.

Genova, 28 novembre 2021

