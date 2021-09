(AGENPARL) – dom 05 settembre 2021 IL CORDOGLIO DELL’ARMA DI VENEZIA PER LA

SCOMPARSA DEL LUOGOTENENTE LAGATTOLLA

VENEZIA, 05 SETTEMBRE 2021. Venerdì mattina è venuto a mancare in

provincia di Vicenza il Luogotenente Liborio Fabio LAGATTOLLA, 56 anni,

figura di riferimento del Nucleo Operativo Ecologico di Venezia.

Lagattola è stato uno dei fondatori del NOE di Venezia dove era giunto nel

1997 e successivamente ne aveva assunto il comando per 12 anni.

Maresciallo di indiscussa professionalità e riconosciuta sensibilità, persona

dall’estrema correttezza, ha fatto da maestro a tanti colleghi, diventando per

tutti un prezioso riferimento per il comparto di specialità.

L’Arma, sia in servizio che i soci della A.N.C. (Associazione Nazionale

Carabinieri) di Venezia, esprime il più sentito cordoglio ai familiari. In

particolare i colleghi del NOE non possono fare altro che ringraziarlo per

quanto ha dato e lo rimpiangeranno, tenendolo nei ricordi più profondi del

cuore. Le esequie si terranno a Vicenza il 7 settembre alle ore 10:30 presso la

chiesa “Cuore Immacolato di Maria”.

1

