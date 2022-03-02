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COMUNICATO STAMPA: IL CONSIGLIO DI AMINISTRAZIONE DI BANCA MPS VERIFICA I REQUISITI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DOTT. LUIGI LOVAGLIO
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