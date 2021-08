(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 Grazie mille e buon lavoro.

COMUNE DI AMARO

Comunicato Stampa

Il Comune di Amaro mette in affitto due alloggi. Presentazione delle offerte entro le ore 12 del 15 settembre

Il Comune di Amaro ha pubblicato un bando per la concessione in locazione ad uso abitativo di due alloggi comunali. Si tratta di un appartamento che fa parte del condominio “Piazza Maggiore” situato nella piazza principale del paese, in via Roma al numero 66 (94 metri quadrati di superficie, dotato di autorimessa, canone di affitto mensile posto a base d’asta pari a 261,20 euro) e di un’abitazione che si trova al civico 10 di via di Mezzo all’interno del centro storico (alloggio su due piani, di complessivi 152 metri quadrati, canone d’affitto mensile posto a base d’asta pari a 350 euro). La locazione avrà durata di 4 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, rinnovabili di ulteriori 4 anni.

Descrizione dei locali, durata della concessione, requisiti dei soggetti ammessi a partecipare, procedura di aggiudicazione, documenti da inserire nell’offerta e modalità di presentazione della stessa sono esplicitati nel bando pubblicato sul sito internet del Comune di Amaro (www.comune.amaro.ud.it) e disponibile allo Sportello del Cittadino insieme alla modulistica nonché all’informativa per il trattamento dei dati personali.

Amaro, 20 agosto 2021

Ilaria Gonano

CITTÀDI TOLMEZZO – SPORTELLO DEL CITTADINO

GESTIONE ASSOCIATA tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis

