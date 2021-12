(AGENPARL) – lun 06 dicembre 2021 Per la rassegna culturale del MMAB “Ci vediamo giovedì”, il 9 dicembre alle 21.15 avremo ospiti l’attrice Gaia Nanni e il chitarrista Gabriele Doria con uno spettacolo di letture e musiche dedicato al tema della violenza contro le donne.

Un’attrice dalla grande forza espressiva, con un accompagnamento musicale suggestivo ed evocativo affronterà il tema della violenza di genere grazie ai racconti, tremendamente realistici, usciti dalla penna acuta di Maurizio de Giovanni.

Dialoghi, pensieri, azioni e risvolti inaspettati sono gli elementi narrativi usati da de Giovanni per farci “toccare con mano” la violenza sulle donne, partendo proprio dai meccanismi che si innescano nella mente dell’aggressore e della vittima, in un gioco delle parti che diventa macabro e intollerabile. I tre racconti usati per lo spettacolo sono:“La canzone di Filomena”,“Chi difende Margherita”, “Le voci dal muro”.

D’altronde, se è vero che non si può combattere ciò che non si conosce, allora è giusto offrire spazi, palchi, scene per portare alla ribalta ciò che ci sembra incomprensibile, e cominciare a guardarci dentro e affrontare la realtà grazie ad una riflessione approfondita e sincera sul modo in cui le relazioni vengono vissute e gestite e su una cultura di base distorta che permea la quotidianità di tutti noi.

Gaia Nanni

Da oltre quindici anni si dedica al teatro rendendo questa la sua attività principale. Riceve nel 2013 la sua prima candidatura al Premio Ubu come migliore attrice, e nel 2019 il Premio per il Cinema Renzo Montagnani.

Ha lavorato con Ferzan Ozpetek, Gianfranco Pedullà, Claudio Morganti, Alessandro Riccio, Maurizio De Giovanni, Antonio Frazzi, Leonardo Pieraccioni e molti altri.

Maurizio de Giovanni

Nasce a Napoli dove vive e lavora come scrittore, sceneggiatore e drammaturgo. Tra i suoi molti lavori la serie del Commissario Ricciardi ede I bastardi di Pizzofalcone dalla quale è stata tratta la famosa fiction televisiva con protagonista Alessandro Gassmann.

La partecipazione allo spettacolo è gratuita e la prenotazione obbligatoria:

https://affluences.com/d03ac0a1-f5a1-4739-9113-5080d967a2cd/reservation?type=3590

